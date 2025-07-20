لحماية طفلك.. 8 نصائح ذهبية لمريضات السكري قبل الحمل

أوصت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ميشيغان النساء المصابات بالسكري باتباع خطوات علاجية محددة قبل الحمل.

وتتضمن هذه التوصيات استفسار الأطباء في كل زيارة عن نية المريضة في الإنجاب، والتوقف عن تناول بعض الأدوية، إضافة إلى تحديد موعد مبكر نسبياً للولادة.

وتشمل التوصيات المشتركة التوقف عن استخدام أدوية "أوزمبيك" وأشباهها GLP-1 قبل الحمل.

وأوضح الباحثون إن هذه الإرشادات ستساعد على تجنب الإجهاض، والعيوب الخلقية لدى أطفال مريضات السكري، وفقا لموقع "هيلث داي".

مواكبة تطور علاجات السكري

وقالت الدكتورة جينيفر ويكوف، أخصائية الغدد الصماء، بأن هذه الإرشادات وُضعت "مع ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري بين النساء في سن الإنجاب". وأضافت أن الدليل، بالإضافة إلى التخطيط قبل الحمل، يناقش أيضًا "التطورات في تكنولوجيا علاج السكري، وتوقيت الولادة، والأدوية، والنظام الغذائي".

الدليل الإرشادي الجديد

سؤال جميع المصابات بالسكري في سن الإنجاب عن نيتهن في الحمل، وطرح هذا السؤال في كل زيارة للطبيب، سواءً كان ذلك متعلقاً بالرعاية الإنجابية، أو رعاية مرضى السكري، أو الرعاية الصحية الطبيعية.

تحديد موعد الولادة قبل الأسبوع 39 للحوامل المصابات بالسكري، لأن المخاطر المرتبطة باستمرار الحمل قد تفوق مخاطر الولادة المبكرة.

التوقف عن استخدام أدوية (السكري/ التنحيف) الجديدة GLP-1 لإنقاص الوزن قبل الحمل.

تجنب استخدام الميتفورمين للحوامل اللاتي يتناولن الأنسولين بالفعل.

استخدام مضخات الأنسولين الهجينة ذات الحلقة المغلقة، مع مراقبة مستمرة لمستوى الغلوكوز للحوامل المصابات بالسكري من النوع الأول.

المشاركة في تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل حتى تصبح المصابة بالسكري مستعدة للحمل.

زيادة عالمية في مرض السكري

وصاغ الفريق هذه التوصيات بناءً على أدلة من تجارب عشوائية محكومة، وفق ما ذكرته الباحثة الدكتورة أنونزياتا لابولا، أخصائية مرض السكري في جامعة بادوفا بإيطاليا.

وأضافت لابولا: "نظرًا لزيادة الإصابة بمرض السكري من النوع 2 المرتبط بالسمنة في جميع أنحاء العالم، وحمل النساء المصابات بهذا المرض، فقد تناولت هذه التوصيات أيضاً القضايا المتعلقة بالتغذية السليمة والنهج العلاجي لهؤلاء النساء".

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