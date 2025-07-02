كتبت- شيماء مرسي

اكتشفت امرأة بريطانية تدعى "أوشا راشيل توماس" إصابتها بمرض السكري من النوع الثاني بعد أن عانت من علامتين ظهرتا لديها بعد تناول الطعام.

في البداية لم تظهر على "أوشا" أي علامات خطيرة، وكانت تشعر بالتعب والإرهاق بعد تناول الوجبة لمدة شهرين، لكنها تجاهلت الأعراض، قائلة إنها ضغط أو بسبب التعرض المفرط للحرارة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ولكن نسبة السكر في دمها أظهرت عكس ذلك، وكان الرقم على جهاز قياس السكر 500، 538 على وجه التحديد، أكثر من خمسة أضعاف ما كان ينبغي أن يكون.

وأخبر الأطباء "أوشا" بأنها تعاني من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأنها كانت على وشك الدخول في غيبوبة.

العلامات التي تجاهلتها أوشا

-كانت تشعر بتعب غير عادي خاصة بعد تناول الطعام.

-النوم المفرط.

-العطش الشديد.

-التبول المتكرر.

اقرأ أيضا:

نوع أعشاب احذر الإكثار منه.. يضعف القدرة الجنسية ويقلل الحيوانات المنوية

يدمر جسمك وأعضائك.. حسام موافي يحذر من هذا الأمر



خطأ شائع أثناء تقطيع البطيخ يسبب التسمم الغذائي.. احذره

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

"الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس