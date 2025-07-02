ابتعد عنها.. 3 مشروبات قد تزيد خطر الجفاف في الطقس الحار

كتبت- أسماء العمدة:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الحفاظ على الترطيب أمرًا بالغ الأهمية، ومع ذلك، هناك بعض المشروبات التي قد تبدو مغرية ولكنها في الواقع تزيد من خطر الجفاف وتؤثر سلبًا على الجسم في الطقس الحار.

وحذر أخصائي التغذية الدكتور أحمد صلاح من تناول بعض المشروبات الشهيرة في الأيام الحارة، حيث يمكن أن تتسبب في زيادة فقدان السوائل من الجسم، ما يعرضنا لمشاكل صحية مثل الإرهاق أو انخفاض ضغط الدم.

وأكد "صلاح" في تصريحات لمصراوي أن الكافيين يعمل كمدر للبول، ما يعني أنه يزيد من إدرار البول وفقدان السوائل من الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف بسرعة أكبر، خاصةً مع التعرق الزائد في الطقس الحار.

وأشار إلى أن الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد يرفع حرارة الجسم الداخلية قليلاً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهاز القلبي الوعائي ويجعل الشعور بالحرارة أسوأ.

وأضاف أنه قد يجعلك تشعر بعطش أقل مما أنت عليه بالفعل، ما يزيد من خطر عدم تناول كمية كافية من الماء، مشيرا إلى أن المشروبات الخطيرة في الطقس الحار تشمل:

1- محتوى السكر العالي

السكر بكميات كبيرة يزيد من إدرار البول ويقلل من السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالعطش والجفاف.

2- سعرات حرارية فارغة

لا توفر ترطيباً فعالاً وتزيد من العبء على الجهاز الهضمي.

3- يؤثر على تنظيم حرارة الجسم

يمكن أن يعيق قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته بفعالية.

واختتم "صلاح" بالقول: طيجب شرب الماء فهو الخيار الأفضل والأهم للترطيب، وأيضًا شرب ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات التي تساعد على تعويض الأملاح المفقودة مع العرق، وعصير الخيار أو البطيخ، فهي غنية بالماء والفيتامينات، مثل النعناع أو الكركديه، مع الانتباه لمرضى الضغط المرتفع في حالة الكركديه".

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