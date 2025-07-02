كتب – سيد متولي

كشف بحث أن من يشربون الشاي بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب، ولكن، وفقًا لخبراء من جامعة نانتونج الصينية، فإن ذلك يحدث فقط إذا امتنعوا عن تناول أحد الإضافات الشائعة.

زدرس الباحثون عادات 177,810 بالغين بريطانيين، متوسط أعمارهم 55 عامًا، منهم 147,903 يشربون الشاي بانتظام، ووجدوا أن 68.2% من المشاركين في الدراسة، من لم يُضيفوا السكر إلى الشاي، استفادوا من فوائد صحية كبيرة من مشروبهم المعتاد.

كان كل الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يتمتعون بصحة جيدة في بداية فترة الدراسة التي استمرت 12 عامًا، ولكن بحلول نهاية الفترة، تم تشخيص 15003 منهم بنوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الأبحاث التي نشرت في المجلة الدولية لأمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية من المخاطر، أن شاربي الشاي أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب، طالما أنهم لا يضيفون السكر.

وتوصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يشربون ما يصل إلى كوبين من الشاي غير المحلى يوميًا كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 21%، وكان لديهم أيضًا احتمال أقل بنسبة 14% للإصابة بالسكتة الدماغية، وكانوا أقل بنسبة 7% لتشخيص إصابتهم بأمراض القلب التاجية.

وتوصلت الأبحاث إلى أن: "شرب الشاي بدون محليات مضافة قد يساعد في الحفاظ على المركبات النشطة بيولوجيًا المفيدة، مثل البوليفينول، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

"على النقيض من ذلك، تم ربط كل من السكر والمحليات الصناعية بمقاومة الأنسولين واضطرابات في الوظيفة الأيضية - وهي عوامل مرتبطة بقوة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية."

من المعروف أن البوليفينولات - الموجودة في القهوة والشوكولاتة الداكنة، بالإضافة إلى الشاي - لها فوائد صحية جمة، وأرجعت العديد من الدراسات إليها فوائد صحية متنوعة، لا سيما بفضل تأثيراتها المضادة للأكسدة والالتهابات.

وتشمل الفوائد ما يلي:

1. الحماية المضادة للأكسدة

تساعد البوليفينولات على تحييد الجذور الحرة، وتقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا ويساهم في الشيخوخة والأمراض المزمنة.

2. تأثيرات مضادة للالتهابات

إنها تعمل على تعديل المسارات الالتهابية، مما قد يقلل من الالتهاب المزمن منخفض الدرجة المرتبط بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

3. صحة القلب والأوعية الدموية

يُعتقد أن البوليفينولات تُحسّن وظيفة بطانة الأوعية الدموية (وهي مهمة لصحة الأوعية الدموية)، وتُخفّض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وتُثبّط تراكم الصفائح الدموية، مما يُقلّل من خطر الجلطات. كما قد تُقلّل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض الشريان التاجي.

4. تنظيم سكر الدم

تساعد بعض البوليفينولات على تحسين حساسية الأنسولين وإبطاء عملية هضم الكربوهيدرات وامتصاصها، مما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

5. التأثيرات العصبية الوقائية

حماية الخلايا العصبية من الضرر التأكسدي، قد يبطئ التدهور المعرفي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون

تعزيز مرونة الدماغ ووظيفة الذاكرة

6. دعم صحة الأمعاء

يمكن أن تعمل البوليفينولات كمضادات حيوية، مما يعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة، ويعدل تكوين ميكروبات الأمعاء - وهو أمر مهم للمناعة، والهضم، وحتى تنظيم الحالة المزاجية.

7. الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان

قد تعمل بعض البوليفينولات على تثبيط نمو الورم، وتكوين الأوعية الدموية الجديدة التي تغذي الأورام، وانتشار الخلايا السرطانية، على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الدراسات على البشر.

8. خصائص مضادة للميكروبات

تظهر بعض البوليفينولات نشاطًا ضد البكتيريا والفيروسات والفطريات، وقد تساهم في صحة الفم (على سبيل المثال، في الشاي أو التوت).

9. حماية البشرة

يساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

تقليل علامات الشيخوخة والالتهابات

قد يدعم التئام الجروح من خلال التأثيرات المضادة للأكسدة.

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