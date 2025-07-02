تناول الشاي بهذه الطريقة يقلل الإصابة بأمراض القلب

كتب – سيد متولي

قد يكون كوب الشاي منقذًا غير متوقع، لكن عند تجنب السكر أو المُحليات الصناعية للاستفادة من فوائده الصحية، إذ كشفت دراسة أجرتها جامعة نانتونج في الصين أن تناول كوبين من الشاي يوميًا (سعة 250 مل) قد يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 21%.

بالإضافة إلى ذلك، وُجد أن شرب كوبين من الشاي غير المُحلى يوميًا يُقلل من احتمال تشخيص الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 7%، ومع ذلك، فإن إضافة السكر أو المُحليات الصناعية تُعيق هذه الفوائد، مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الباحثين لم يجدوا صلة بين الشاي المُحلى وزيادة خطر الإصابة بهذه الحالات.

وحلل العلماء بيانات 177,810 بريطاني في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتتبعوهم على مدى عدة سنوات، ومن بين هؤلاء، أكد 147,903 أنهم يشربون الشاي، مع اختيار الأغلبية للشاي غير المحلى.

وأشارت الأبحاث إلى أن كل كوب إضافي من الشاي يتم استهلاكه يوميا يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة 4%، لكن نوع الشاي وما إذا كان يتم تناوله مع الحليب أو السكر لم يتم تحديده في النتائج، كما لاحظت مؤسسة القلب البريطانية .

وأشارت دراسة أجريت في أوائل العام الماضي إلى أن تناول كوبين من الشاي يومياً على مدى سبع سنوات قد يقلل من خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 19%.

ومع ذلك، وجدت الدراسة الجديدة ارتباطًا على شكل حرف U بين شرب الشاي وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث لوحظ أدنى خطر لدى من يستهلكون من صفر إلى كوبين يوميًا، ولم يُضف تجاوز هذا الرقم أي حماية إضافية أو يُقلل من الخطر.

تم اكتشاف علاقة خطية فيما يتعلق بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا فكلما زادت كمية الشاي غير المحلى الذي يشربه شخص ما، انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأقر الباحثون ببعض القيود في دراستهم، بما في ذلك التحيز المحتمل بسبب اختيار المشاركين من البنك الحيوي، والذي قد يتكون من أفراد لديهم بطبيعتهم اهتمام أكبر بالصحة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أيضًا أن طريقة شرب الشاي قد تكشف الكثير عن حالتهم، فمن يضيفون أكثر من 1.1 ملعقة صغيرة من السكر أو المُحليات الصناعية، وهو المعدل المتوسط، هم أكثر عرضة لأن يكونوا من الرجال ، ومدخنين، وذوي مستوى تعليمي أدنى.

كان هؤلاء الأشخاص أقل نشاطًا بدنيًا، وكانوا يتبعون نظامًا غذائيًا أقل صحةً مقارنةً بمن يشربون الشاي غير المُحلى، وكان الأشخاص الذين استخدموا السكر بدلًا من المُحليات في الشاي أكثر عُرضةً للتقدم في السن، وتناولوا مكملات غذائية أقل.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين استبدلوا السكر بالمحليات الصناعية كانوا أكثر عرضة للسمنة ولديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

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