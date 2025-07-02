مشروبات بسيطة تحارب السرطان وتحمي الكلي

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تلعب دورًا داعمًا في الحماية من السرطان وتعزيز صحة الكلى، وذلك بفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

إليك مشروبات بسيطة تحارب السرطان وتحمي الكلى، وفقُا لـ healthline.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمركبات الـ كاتيكين، وهي نوع قوي من مضادات الأكسدة، وأهمها إيبيجالوكاتيكين جاليت (EGCG). هذه المركبات تساعد على مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتؤدي إلى السرطان. أظهرت دراسات أن الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان الثدي، البروستاتا، والقولون. بالنسبة للكلى، يُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في حماية خلايا الكلى من التلف، وتقليل الالتهابات، مما يدعم وظائفها.

عصائر التوتيات الفراولة، التوت البري، العنب البري

التوتيات هي قوى طبيعية من مضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين والفلافونويدات، هذه المركبات تمنحها ألوانها الزاهية وتلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم. عصير التوت البري على وجه الخصوص معروف بقدرته على منع التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية، مما يقلل من خطر التهابات المسالك البولية التي قد تؤثر على الكلى. كما أن مضادات الأكسدة في التوتيات تدعم صحة الكلى بشكل عام عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

الماء بالليمون أو الخيار أو الزنجبيل

الماء بالليمون

الليمون غني بـفيتامين C وهو مضاد أكسدة قوي. حمض الستريك الموجود في الليمون يمكن أن يساعد في منع تكون حصوات الكلى عن طريق زيادة حجم البول وتقليل تشبع البول بالمعادن المكونة للحصوات.

الماء بالخيار

الخيار غني بالماء ومضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات. يساعد في ترطيب الجسم وتطهير الكلى بشكل طبيعي.

الماء بالزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان ودعم الجهاز الهضمي، وقد يكون له دور في حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان، بالإضافة إلى دعم وظائف الكلى بتقليل الالتهاب.

عصير البنجر

البنجر مصدر غني بـالبيتالين (الصبغات التي تعطيه لونه الأحمر)، وهي مضادات أكسدة ومضادات التهاب قوية. أظهرت بعض الدراسات أن البيتالين قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البنجر على النترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. الحفاظ على ضغط دم صحي أمر بالغ الأهمية لحماية الكلى من التلف.

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