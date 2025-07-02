4 أطعمة تهدد صحة الكلي- توقف عن تناولها فورا

الكلى عضوان حيويان يقومان بدور أساسي في تنقية الدم من السموم والفضلات، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم، للحفاظ على صحة الكلى، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل سابقة في الكلى، من المهم جدًا الانتباه لما تأكله وتشربه.

إليك 4 أطعمة قد تهدد صحة الكلى ويجب التوقف عن تناولها فورًا أو الحد منها بشكل كبير، وفقًا لـ healthline.

أطعمة تهدد صحة الكلى - توقف عن تناولها فورًا

الأطعمة عالية الصوديوم

تناول كميات كبيرة من الصوديوم يضر بالكلى بشكل مباشر وغير مباشر. الكلى تعمل بجهد أكبر لتصفية الصوديوم الزائد من الدم. زيادة الصوديوم تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يرفع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى

أمثلة يجب تجنبها/الحد منها

الأطعمة المصنعة والمعلبة (مثل اللحوم المصنعة، الوجبات المجمدة، الحساء المعلب)، الوجبات السريعة، المخللات، الأطعمة الخفيفة المالحة (مثل رقائق البطاطس والمقرمشات)، والجبن المعالج.

استخدم الأعشاب والتوابل الطازجة لتعزيز نكهة طعامك بدلاً من الملح. اختر الأطعمة الطازجة وغير المصنعة قدر الإمكان.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم معدن ضروري لوظائف الجسم، ولكن عند وجود مشاكل في الكلى، قد لا تتمكن الكلى من التخلص من البوتاسيوم الزائد بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكمه في الدم. ارتفاع مستويات البوتاسيوم (فرط بوتاسيوم الدم) يمكن أن يكون خطيرًا ويؤثر على ضربات القلب، وقد يؤدي إلى مشاكل قلبية خطيرة.

أمثلة يجب تجنبها الحد منها

الموز، البرتقال، الأفوكادو، الطماطم، البطاطس، السبانخ، الفواكه المجففة (التمر، الزبيب، المشمش المجفف)، المكسرات، والبقوليات.

استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لتحديد الكميات الآمنة من هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى. هناك فواكه وخضروات أقل في البوتاسيوم يمكنك تناولها.

الأطعمة الغنية بالفوسفور

الفوسفور معدن آخر يجب على الكلى توازنه. عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، يمكن أن تتراكم مستويات الفوسفور في الدم، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أمثلة يجب تجنبها/الحد منها (خاصة لمرضى الكلى)

منتجات الألبان (الحليب، الجبن، الزبادي بكميات كبيرة)، المكسرات والبذور، البقوليات، الشوكولاتة، والمشروبات الغازية الداكنة (مثل الكولا) التي تحتوي على حمض الفوسفوريك.

اختر بدائل الألبان قليلة الفوسفور واستشر طبيبك بشأن كيفية التحكم في مستويات الفوسفور في نظامك الغذائي.

اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء بكميات كبيرة

اللحوم المصنعة (مثل النقانق، اللانشون، السلامي) عادة ما تكون غنية جدًا بـالصوديوم والفوسفور والنترات، وكلها تضع عبئًا إضافيًا على الكلى. اللحوم الحمراء تحتوي على كمية عالية من البروتين. بينما البروتين ضروري، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يزيد من عمل الكلى لتصفية الفضلات الناتجة عن أيض البروتين، مما قد يجهد الكلى على المدى الطويل، خاصة إذا كانت وظيفتها متدهورة بالفعل.

تناول مصادر البروتين الصحية باعتدال مثل الدواجن منزوعة الجلد، الأسماك، البيض، والبقوليات (إذا كانت مناسبة لحالتك الصحية).

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