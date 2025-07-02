أضرار للجسم عند عدم شرب كمية كافية من الماء يوميًا؟

يُعد الماء شريان الحياة، فهو يشكل نسبة كبيرة من وزن الجسم ويؤدي دورًا حيويًا في جميع وظائفه تقريبًا، عدم شرب كمية كافية منه يوميًا يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة لصحتك.

إليك 4 أضرار رئيسية قد تصيب جسمك عند نقص الماء، وفقًا لما جاء في صحيفة هيلث لاين الطبية.

- الجفاف وتأثيراته على وظائف الجسم

يُعد الجفاف هو الضرر الأكثر وضوحًا وخطورة عند عدم شرب الماء الكافي، عندما يفقد جسمك سوائل أكثر مما يتلقى، تبدأ وظائفه الحيوية في التدهور. يؤدي الجفاف إلى انخفاض حجم الدم، مما يجهد القلب لأنه يضطر للعمل بجهد أكبر لضخ الدم. كما يؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يجعلك أكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة والإجهاد الحراري، خاصة في الطقس الحار.

- تدهور وظائف الكلى والجهاز البولي

الكلى تحتاج إلى كمية كافية من الماء لتتمكن من تصفية الفضلات والسموم من الدم بكفاءة، عندما لا تشرب ما يكفي، يصبح البول أكثر تركيزًا، مما يزيد من خطر تكوين حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية. على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي الجفاف المزمن إلى تلف الكلى ويضعف قدرتها على أداء وظائفها.

- مشاكل الهضم والإمساك

الماء ضروري لـتليين البراز وتسهيل حركته عبر الجهاز الهضمي، عندما يكون هناك نقص في الماء، يصبح البراز جافًا وصلبًا، مما يؤدي إلى الإمساك وصعوبة في الإخراج. كما أن نقص السوائل يمكن أن يؤثر على إفراز العصارات الهضمية، مما يبطئ عملية الهضم ويسبب عسر الهضم والانتفاخ.

- تأثيرات على الوظائف المعرفية والطاقة

حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ والتركيز، قد تشعر بـالصداع، الدوخة، التعب الشديد، ونقص الطاقة. يؤثر الماء على تدفق الدم إلى الدماغ وعلى إنتاج النواقل العصبية، وبالتالي فإن نقص السوائل يمكن أن يضعف الذاكرة، ويقلل من اليقظة، ويجعل من الصعب إنجاز المهام اليومية بكفاءة.

يُنصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش الشديد. تذكر أن احتياجات الماء تختلف من شخص لآخر بناءً على النشاط البدني، المناخ، والحالة الصحية.

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