6 أشياء لا تتركها داخل سيارتك خلال ارتفاع حرارة الجو..انتبه

مع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح السيارة كفرن متنقل، وقد تصل درجة الحرارة داخلها إلى مستويات خطيرة جدًا في وقت قصير. ترك بعض الأشياء داخل السيارة يمكن أن يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامتك وسلامة سيارتك.

وبحسب ما جاء في صحيفة، news18إليك 6 أشياء يجب ألا تتركها داخل سيارتك خلال ارتفاع حرارة الجو

المشروبات الغازية والمعلبات المضغوطة

العلب المضغوطة مثل بخاخات الشعر، مزيلات العرق، الولاعات، وحتى المشروبات الغازية المعلبة، تحتوي على غازات قابلة للتمدد. الحرارة الشديدة داخل السيارة يمكن أن ترفع الضغط داخل هذه العلب إلى درجة الانفجار، مما قد يسبب إصابات خطيرة أو يضر بالسيارة.

الأدوية والمكملات الغذائية

معظم الأدوية والمكملات لها شروط تخزين محددة تتطلب درجات حرارة معتدلة. تركها في السيارة المعرضة للشمس يمكن أن يفسدها أو يقلل من فعاليتها بشكل كبير، وقد تصبح ضارة في بعض الحالات. تأكد دائمًا من قراءة تعليمات التخزين على عبوات الأدوية.

الأجهزة الإلكترونية والبطاريات

الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب)، أجهزة التابلت، البطاريات المحمولة (باور بانك)، وحتى سماعات الرأس اللاسلكية، تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون. هذه البطاريات شديدة الحساسية للحرارة المرتفعة، وقد تتعرض للتلف الدائم، أو تفقد قدرتها على الشحن، أو الأسوأ من ذلك، قد تنتفخ وتنفجر أو تشتعل فيها النيران، مما يشكل خطر حريق كبير.

النظارات الطبية والشمسية

إطارات النظارات المصنوعة من البلاستيك أو الأسيتات يمكن أن تتشوه أو تذوب بفعل الحرارة الشديدة. العدسات، خاصة تلك المصنوعة من البلاستيك، قد تتلف وتتغير خصائصها البصرية، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام. كما أن العدسات اللاصقة يمكن أن تجف وتصبح غير صالحة للاستخدام.

واقي الشمس ومستحضرات التجميل

كريمات واقي الشمس ومستحضرات التجميل الأخرى مثل أحمر الشفاه أو أقلام الكحل تحتوي على مكونات يمكن أن تفسد أو تنفصل تحت تأثير الحرارة الشديدة. هذا لا يقلل فقط من فعاليتها، بل قد يجعلها تسبب تهيجًا للجلد أو حتى تسبب التهابات.

المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية

على الرغم من أن الماء نفسه لن يتلف، إلا أن الزجاجات البلاستيكية (خاصة التي تحتوي على مواد مثل BPA) يمكن أن تتفاعل مع الحرارة المرتفعة وتطلق مواد كيميائية ضارة في الماء، مما يجعله غير آمن للشرب. يفضل استخدام زجاجات من الستانلس ستيل أو الزجاج القابلة لإعادة الاستخدام.

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