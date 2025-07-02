غالبًا ما يلاحظ الناس انخفاضًا في شهيتهم خلال فصل الصيف أو في الطقس الحار، وهذا أمر طبيعي إلى حد كبير، جسمك ذكي ويتكيف مع الظروف المحيطة للحفاظ على توازنه.

6 أسباب وراء فقدان الشهية في الطقس الحار، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress.

1- آلية تبريد الجسم

عندما ترتفع درجة حرارة الجو، يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الداخلية ثابتة (حوالي 37 درجة مئوية). عملية الهضم بحد ذاتها تنتج حرارة إضافية للجسم، تُعرف باسم "التأثير الحراري للطعام". لتقليل هذا الحمل الحراري، يقلل الجسم من الرغبة في تناول الطعام، خاصة الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون التي تتطلب طاقة أكبر للهضم وتنتج حرارة أعلى.

2- التغيرات الهرمونية

يتأثر تنظيم الشهية بالعديد من الهرمونات. في الطقس الحار، قد ينخفض إفراز هرمون الجريلين (Ghrelin)، المعروف بهرمون "الجوع"، والذي يحفز الشهية. في المقابل، قد يزداد إفراز هرمونات تزيد من الشعور بالشبع، مثل الليبتين (Leptin)، مما يقلل من رغبتك في تناول الطعام.

3- فقدان السوائل والجفاف

التعرق هو آلية أساسية لتبريد الجسم في الحرارة. هذا التعرق يؤدي إلى فقدان كبير للسوائل والمعادن من الجسم. عندما يصاب الجسم بالجفاف، قد يشعر المرء بامتلاء مؤقت أو قلة رغبة في الطعام، حيث يركز الجسم على تعويض السوائل المفقودة.

4- التعب والإرهاق

الطقس الحار يمكن أن يسبب شعورًا عامًا بـالتعب والخمول والإرهاق. عندما يكون الجسم متعبًا، تقل الرغبة في بذل الجهد، بما في ذلك جهد مضغ الطعام وهضمه، مما يؤثر على الشهية. قد تفضل المشروبات الباردة والخفيفة على الوجبات الثقيلة.

5- تغيرات في تدفق الدم

في الطقس الحار، يميل الدم إلى التدفق بشكل أكبر نحو الجلد والأطراف للمساعدة في تبريد الجسم. هذا يعني أن تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي قد يقل نسبيًا، مما قد يبطئ عملية الهضم ويجعل الشهية أقل.

6- تغيرات في التفضيلات الغذائية

مع ارتفاع درجة الحرارة، يميل الناس بشكل طبيعي إلى تفضيل الأطعمة الخفيفة، الغنية بالماء، والباردة، مثل الفواكه والخضروات والسلطات والمشروبات المنعشة. هذه الأطعمة غالبًا ما تكون أقل في السعرات الحرارية من الوجبات الدسمة التي قد تفضلها في الطقس البارد، مما يساهم في الشعور بأن الشهية قد انخفضت بشكل عام.

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