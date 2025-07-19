السر في مضادات الأكسدة.. 5 أعشاب تحمي الكبد من الأمراض

كتبت- شيماء مرسي

الكبد عضو حيوي مسؤول عن وظائف مهمة، بما في ذلك إزالة السموم، والتمثيل الغذائي، وتخزين العناصر الغذائية.

ورغم دوره الحيوي في الجسم، غالبا ما يغفل الأشخاص الاهتمام بالكبد، لذا، إليك 5 أعشاب تعزز وظائفه، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الثوم

غني بمركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات، مثل الأليسين والألين والأجوين.

وتنشط مركبات الكبريت مثل الأليسين، إنزيمات الكبد وتساعد على التخلص من السموم.

الزنجبيل

يعزز صحة الكبد بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.

ويمكن للمركب النشط في الزنجبيل وهو "الجينجرول" أن يسهم أيضا في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

الكركم

يعرف الكركمين المكون النشط في الكركم بفوائده لصحة الكبد، فهو يقلل من التهاب الكبد ويمنع تلفه الناتج عن حالات مثل مرض الكبد الدهني.

عرق السوس

يحتوي على خلاصة العرقسوس التي تحمي من تلف الكبد، كما يقلل من مستويات إنزيمات الكبد لدى مرضى الكبد الدهني غير الكحولي.

الشاي الأخضر

يحتوي على الكاتيكينات مثل EGCG، بتأثيره الإيجابي على صحة الكبد، فهو يقلل من تراكم الدهون والالتهابات ويخفض مستويات إنزيمات الكبد لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي.

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