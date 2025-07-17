6 صور لـ إلهام شاهين تتألق بإطلالة صيفية - ما سر ارتدائها الأحمر؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت النجمة المصرية إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الجديدة التي التُقطت لها خلال عطلتها الصيفية على شاطئ البحر، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة وسط أجواء الطبيعة الساحرة.

وخطفت إلهام الأنظار بفستان طويل باللون الأحمر تزينه نقوش الورود الزاهية، مكشوف الكتفين، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأنوثة والحيوية.

المكياج

واختارت إطلالة مكياج بسيطة تناسب الأجواء الصيفية، حيث اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري مع لمسات خفيفة من المكياج الهادئ، أبرزت ملامحها بشكل طبيعي وجذاب.

الإكسسوارات

ولم تخلُ الإطلالة من الإكسسوارات الصيفية المميزة، حيث ارتدت بورنيطة رأس أنيقة ونظارة شمسية باللون الأبيض، إلى جانب صندل أبيض بسيط، واكتملت الإطلالة بطلاء أظافر باللون الأحمر الذي جاء متناغمًا مع باقي تفاصيل اللوك.

سر ارتداء اللون الأحمر الوردي

لماذا الأحمر الوردي؟

رمزية اللونان الأحمر والوردي

الأحمر يرمز إلى الشغف، الطاقة، الثقة، والجرأة.

ثقافيًا يُرتبط بالحب والقوة، ويُستخدم لجذب الانتباه وإضفاء طابع حيوي على الإطلالة.

الوردي، خصوصًا بدرجات "البودرة" أو "الروز الفاتح"، يرتبط بالأنوثة، الرومانسية، والهدوء النفسي.

يعتبر من الألوان الملطفة التي تعزز الشعور بالرحمة والنعومة.

في صيف 2025 تميزت الأزياء بجمال الألوان الجريئة والمتناغمة، من بينها الأحمر القاني والوردي الباهت، خصوصًا في صيحات "Powder Pink"، وفق صحيفة" The sun".