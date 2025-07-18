ماذا يحدث للجسم عند نقص الأكسجين؟.. لن تتوقع الإجابة

نقص الأكسجين في الجسم، أو ما يُعرف طبيًا بـ "نقص التأكسج" (Hypoxia) أو "نقص تأكسج الدم" (Hypoxemia) عندما يكون الانخفاض في الدم، هو حالة خطيرة للغاية يمكن أن تؤثر على جميع وظائف الجسم، الأكسجين ضروري لكل خلية لإنتاج الطاقة اللازمة للقيام بوظائفها الحيوية.

إليك ما يحدث للجسم عند نقص الأكسجين، وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

الدماغ

العضو الأكثر حساسية وتضررًا والأكثر احتياجًا للأكسجين، ولا يستطيع تخزين كميات كبيرة منه.

خلال ثوانٍ تبدأ خلايا الدماغ في التأثر، وقد تشعر بالدوار، الارتباك، صعوبة التركيز، وتشوش ذهني.

بعد 3-5 دقائق تبدأ خلايا الدماغ في الموت بشكل دائم (تلف دماغي).

في الحالات الشديدة والمطولة يمكن أن يؤدي إلى:

فقدان الوعي والإغماء.

نوبات صرع.

غيبوبة.

تلف دماغي دائم يؤثر على الإدراك، الذاكرة، الحركة، والوظائف العاطفية (مثل الاكتئاب والتهيج).

في النهاية، قد يؤدي إلى موت الدماغ.

الجهاز التنفسي

عندما يكتشف الجسم نقص الأكسجين، يحاول الجهاز التنفسي تعويض ذلك:

سرعة التنفس (Tachypnea): يزيد معدل التنفس بشكل كبير لزيادة كمية الأكسجين المستنشق.

ضيق التنفس (Dyspnea): تشعر بصعوبة في التنفس واللهثان.

السعال أو الصفير: في بعض الحالات، خاصة إذا كان السبب مرضًا رئويًا.

القلب والجهاز الدوري

تسارع ضربات القلب (Tachycardia) أو خفقان القلب: يزيد القلب من معدل ضخه لتعويض نقص الأكسجين.

ارتفاع ضغط الدم في البداية قد يرتفع ضغط الدم كمحاولة لزيادة تدفق الدم المؤكسج.

تضييق الأوعية الدموية في الرئتين لزيادة كفاءة امتصاص الأكسجين (ارتفاع ضغط الدم الرئوي).

في الحالات الشديدة أو المزمنة قد يؤدي نقص الأكسجين إلى:

ضعف عضلة القلب.

فشل القلب (خاصة فشل القلب الأيمن).

عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب النظم).

نقص الأكسجين الحاد يمكن أن يوقف القلب.

جميع الأعضاء والخلايا تحتاج إلى الأكسجين.

الكلى والكبد تتأثر وظائفها وتتراجع كفاءتها في التصفية وإزالة السموم.

العضلات قد تشعر بالضعف، التعب، وألم في العضلات، وقد يحدث اختلال في التنسيق الحركي.

الجهاز الهضمي قد تتأثر وظائفه مما يسبب الغثيان والقيء.

الجلد والأغشية المخاطية قد يظهر عليها تغير في اللون:

الزرقة (Cyanosis): يصبح الجلد، الشفاه، الأظافر، والأغشية المخاطية زرقاء أو رمادية اللون بسبب نقص الأكسجين في الدم.

قد يظهر شحوبًا في البشرة.

الدم

زيادة خلايا الدم الحمراء (Polycythemia): في حالات نقص الأكسجين المزمن، قد يحاول الجسم تعويض النقص عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء لزيادة قدرة الدم على حمل الأكسجين. لكن هذا قد يزيد من لزوجة الدم ويزيد من خطر الجلطات.

الأعراض العامة

بالإضافة إلى ما سبق، قد تظهر أعراض عامة مثل:

الصداع.

الدوار.

الأرق.

الارتباك وعدم القدرة على التفكير بوضوح.

التعرق المفرط.

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