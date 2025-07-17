تقوي قلبك.. 5 توابل تخفض الضغط والكوليسترول معا

التوابل إضافة رائعة للوجبات، ولا يقتصر دورها على النكهة فحسب، بل يمكن أن تقدم فوائد صحية عديدة، خاصة فيما يتعلق بخفض ضغط الدم والكوليسترول.

إليك 5 توابل غنية بمضادات الأكسدة التي تسهم في تحقيق هذه الفوائد، وفقا لموقعي "verywellhealth" و"ndtv".

الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين، وهو مضاد أكسدة ومضاد للالتهابات قوي، يساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية ويخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يسهم في تنظيم ضغط الدم.

الزعتر

غني بـحمض الروزمارينيك الذي يدعم تدفق الدم ويريح الأوعية الدموية ويحارب الالتهابات، بالإضافة إلى، يمنع إنزيم تحويل الأنجيوتنسين (ACE)، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل كبير.

القرفة

تخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما أنها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، تفتح القرفة الأوعية الدموية وترخيها، ما يقلل من ضغط الدم.

الزنجبيل

يحتوي أيضا على مضادات أكسدة نشطة بيولوجيا مثل الجينجيرول والشوجول، والتي تخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وتساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم.

الفلفل الأسود

يتميز البيبيرين، المركب النشط في الفلفل الأسود، بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

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