7 علامات تحذيرية لأمراض القلب تظهر على الجلد

كتب – سيد متولي

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، ومع ذلك غالبًا ما تبقى أعراضها كامنة لسنوات، ولا تظهر إلا عندما تتفاقم الحالة إلى حد النوبة القلبية والتي قد تكون مميتة أيضًا، ورغم أهمية إجراء فحوصات سنوية، خاصةً إذا كنت تعاني من داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الوزن، إلا أن هناك أيضًا بعض العلامات التي يُظهرها جسمك، وخاصةً بشرتك، والتي تتجاوز ألم الصدر وضيق التنفس.

واستعرض موقع الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية،7 علامات قد تشير إلى أمراض القلب، تظهر على الجلد.

تورم في القدمين والساقين

من أكثر علامات أمراض القلب شيوعًا على الجلد تورم القدمين والكاحلين وأسفل الساقين، يحدث هذا التورم عندما لا يضخ القلب الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة، قد تلاحظ أن حذائك أصبح أضيق أو علامات عميقة على جلدك بعد ارتداء الجوارب، في الحالات الشديدة، قد ينتشر التورم إلى أعلى الساقين ومنطقة الفخذ، إذا كنت تعاني من هذا التورم مصحوبًا بالتعب أو ضيق التنفس، فمن المهم زيارة الطبيب.

بشرة زرقاء أو أرجوانية

إذا تحول لون أجزاء من جلدك، مثل أصابع يديك أو قدميك، إلى الأزرق أو الأرجواني ولم يعد إلى لونه الطبيعي عند الإحماء، فقد يعني ذلك أن دمك لا يحمل كمية كافية من الأكسجين، وأن قلبك يعاني من صعوبات، تُسمى هذه الحالة زرقة الجلد، وغالبًا ما تشير إلى انسداد في الأوعية الدموية أو ضعف في وظائف القلب، وهي علامة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية، لأن نقص الأكسجين قد يُلحق الضرر بالجلد والأنسجة.

نتوءات برتقالية مصفرة

أحيانًا، تظهر نتوءات أو لويحات شمعية صفراء أو برتقالية اللون على الجلد، خاصةً حول زوايا العينين، أو المرفقين، أو الركبتين، أو خلف الساقين، هذه النتوءات عبارة عن رواسب دهنية ناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم، وهي علامات تحذيرية غير مؤلمة، لكنها مهمة، تشير إلى احتمال ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذا لاحظت هذه النتوءات، فافحص مستوى الكوليسترول لديك وعالجه.

نمط شبكي بنفسجي أو أزرق

قد يشير ظهور نمط أرجواني أو أزرق يشبه الشبكة على جلدك، وخاصةً على ساقيك، إلى متلازمة انسداد الكوليسترول، يحدث هذا عندما تسد الشرايين الصغيرة ببلورات الكوليسترول، ما يسبب ضعف تدفق الدم، هذا النمط ليس طفحًا جلديًا أو عدوى، ويجب استشارة الطبيب فورًا، إذ قد يكون مرتبطًا بأمراض قلبية خطيرة.

تغيرات في شكل الأظافر

يشير تعجر الأظافر إلى تقوس وتورم أطراف أصابع اليدين أو القدمين، ما يجعل الأظافر تبدو منتفخة أو منحنية للأسفل، قد يكون هذا التغيير علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، والذي يرتبط غالبًا بأمراض القلب أو الرئة، إذا لاحظتَ تغيّرًا في شكل أظافرك مع مرور الوقت، فمن المهم إجراء فحص طبي.

خطوط حمراء أو أرجوانية تحت الأظافر

قد تشير الخطوط الحمراء أو الأرجوانية الصغيرة، التي تبدو كشظايا تحت الأظافر، إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة، قد تكون هذه الخطوط علامة على التهاب الشغاف المعدي، وهو عدوى قلبية خطيرة، قد تستمر هذه الخطوط لعدة أيام، ويجب عدم تجاهلها، خاصةً إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى كالحمى أو التعب.

كتل مؤلمة على أصابع اليدين أو القدمين

قد تكون الكتل المؤلمة، الحمراء أو الأرجوانية اللون، على أصابع اليدين أو القدمين، والمعروفة باسم عقد أوسلر، علامة على التهاب في القلب أو مشاكل قلبية أخرى، قد تظهر هذه الكتل وتختفي وتستمر لساعات أو أيام، إذا لاحظتَ مثل هذه النتوءات المؤلمة، فاطلب المشورة الطبية فورًا.

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