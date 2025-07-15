نوع طعام يقلل الوزن والكوليسترول ويحسن صحة العظام

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن تناول الجوز قد يخفض مستوى الكوليسترول ويحسن مستويات الدهون والبروتينات الدهنية.

وعلى مدار 12 أسبوعا، عمل الباحثون مع 138 بالغا، وكان هؤلاء المشاركون يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، لكنهم لم يكونوا مصابين بأمراض القلب والأوعوية الدموية أو السكري من النوع الثاني.

وقسم المشاركون بالتساوي إلى مجموعتين: مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية، وفقا لموقعي "هيلث" و"yahoo".

وخضعت المجموعتين لفحوصات دورية قبل أن تجتمعا معا لإجراء فحوصات ما بعد الدراسة، والتي شملت قياس ضغط الدم وفحص الدم ووزن الجسم من بين فحوصات أخرى.

وشهدت المجموعة التي تناولت الجوز انخفاض في إجمالي الكوليسترول بمقدار 8.1 ملليجرام/ديسيلتر، وشمل ذلك تراجع في الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني غير عالي ومنخفض الكثافة.

وانخفضت أيضا نسبة الكوليسترول الكلي إلى الكولسترول الجيد، وبلغ هذا الانخفاض الإجمالي حوالي 3.75%، أما المجموعة التي تناولت الجوز فقد شهدت زيادة في وزنها.

كيف يساعد الجوز على خفض الكوليسترول؟

وقالت أخصائية التغذية الأمريكية جينيفر باليان: "يساعد البقان على خفض الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية والبروتين الدهني ب".

وتابعت: "يعد البروتين الدهني B (ApoB وهو البروتين الرئيسي الموجود في البروتينات الدهنية التي تساهم في انسداد الشرايين".

وأشارت: "مستويات البروتين الدهني تعد مؤشر على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والنوبات القلبية".

وأضافت: "كما أن انخفاض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة المرتبط بتناول الجوز قد يساعد على انخفاض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة تتراوح بين 6.5% و11.4%".

وقد يعود الفضل في فوائد الجوز الخافضة للكوليسترول إلى احتوائه على مزيج من الدهون الصحية والألياف الغذائية والبوليفينول (نوع من المركبات النباتية)، وذلك لأن الألياف الغذائية قد تساعد على تقليل كمية الدهون التي تدخل مجرى الدم، مما يقلل مستويات الكوليسترول في الدم بشكل طبيعي.

على سبيل المثال، تناول الجوز مع شرائح اللحوم والجبن يساعد على تقليل امتصاص الدهون في مجرى الدم وإخراجها مع البراز.

"تحذير مهم"

بالرغم من فوائد تناول الجوز إلا أنه غني بالسعرات الحرارية، لذا فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

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