حليب الشوفان واللبن البقري- أيهما أفضل لصحتك؟

أشارت دراسة سويسرية حديثة أُجريت عام 2025 على 66 نوعا من الحليب النباتي إلى أن العديد من هذه البدائل تقدم فوائد غذائية أقل بكثير مقارنة بحليب الأبقار، وفقا لموقع "verywellhealth".

البروتين.. الكمية والجودة

يحتوي حليب الأبقار على حوالي 8 جرامات من البروتين لكل كوب، ما يسهم في تلبية 16% من القيمة اليومية الموصى بها.

كما يُصنف كـبروتين كامل، لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة الضرورية لوظائف الجسم، في المقابل، يكون محتوى البروتين في حليب الشوفان أقل بكثير، حيث يبلغ نحو 1.6 جرام لكل كوب، ويفتقر إلى كميات كافية من اللايسين، وهو حمض أميني أساسي.

الكالسيوم.. الكمية والامتصاص

يحتوي حليب الأبقار على أكثر من 300 ملليجرام من الكالسيوم لكل ربع كيلوجرام، كما أن بروتين "الكازين" الموجود في حليب الأبقار "والذي يمثل 70-80% من محتوى البروتين" يحافظ على الكالسيوم في شكل يسهل امتصاصه من قبل الجسم.

بينما يوفر حليب الشوفان كمية مماثلة أو أكثر من الكالسيوم، إلا أن المركبات المضادة للمغذيات مثل الأوكسالات والفيتات الموجودة فيه وفي بعض أنواع الحليب النباتي الأخرى تجعل امتصاص الكالسيوم أقل سهولة.

تُصنف أنواع مثل حليب الأرز والشوفان بأنها الأقل فائدة، وغالبا ما تحتوي على سكريات ومواد مضافة.

مؤشر سكر الدم والمضافات

يمتاز حليب الأبقار بمؤشر جلايسيمي أقل بكثير من حليب الشوفان، ما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يسعون للتحكم في مستويات السكر في الدم، مثل مرضى السكري. كما أنه لا يحتوي على سكر مضاف.

في المقابل، يحتوي حليب الشوفان على مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم، ويختلف ذلك بناءً على ما إذا كان غير مُحلى أو على كمية السكر المضافة إليه.

فئات ينصح لها بتجنب حليب الأبقار

رغم الفوائد الغذائية لحليب الأبقار، يجب على بعض الفئات تجنبه أو استهلاكه باعتدال:

حساسية الحليب أو الألبان، يتفاعل الجهاز المناعي لهؤلاء الأشخاص مع منتجات الألبان، ما يسبب أعراضًا مثل اضطراب المعدة والقيء.

الشباب المعرضون لحب الشباب أو المصابون بالإكزيما.

عدم تحمل اللاكتوز، يسبب اللاكتوز لهؤلاء الأشخاص غازات وانتفاخا، في هذه الحالات، يمكن اللجوء إلى الحليب الخالي من اللاكتوز، والذي يحتفظ بجميع العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في حليب الأبقار.

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