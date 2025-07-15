إعلان

4 علاجات طبيعية تخلصك من حصوات الكلى

12:00 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حصوات الكلى هي أجسام صلبة تتكون داخل الكلى من تراكم المعادن والأملاح في البول.

تشير هيئة الخدمات الصحية إلى وجود 4 أنواع رئيسية من حصوات الكلى، أكسالات الكالسيوم، حمض اليوريك، الستروفيت، والسيستين.

بينما تسهم بعض الحالات الطبية في تكونها، يمكن لبعض الطرق الطبيعية أن تساعد على الوقاية منها أو تفتيتها.

شرب الماء

شرب كميات كافية من السوائل خط الدفاع الأول ضد حصوات الكلى، سواء كان ذلك الماء العادي، ماء جوز الهند، أو الشاي العشبي، يساعد الترطيب الجيد على تخفيف تركيز المعادن في البول، ما يقلل من فرصة تكون الحصوات أو يسهل مرورها.

الحمضيات

تناول الفواكه الغنية بالحمضيات، مثل الليمون، يمكن أن يسهم في تفتيت حصوات الكلى الصغيرة.

خل التفاح

يُنصح بشرب كوب من خل التفاح يوميا للمساعدة في إذابة حصوات أكسالات الكالسيوم، يعود الفضل في ذلك إلى حمض الأسكوربيك الموجود في الحمضيات.

الشاي العشبي

يتميز شاي ذيل الحصان بخصائص قوية؛ فهو يحفز تدفق البول ويقلل من تكون البلورات التي تشكل الحصوات.

اقرأ أيضا:

تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

بعد إصابة الفنان أمير صلاح.. علامات تكشف الإصابة بتمدد الشرايين في المخ

"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير

حصوات الكلى أعراض حصوات الكلى علاج حصوات الكلى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حليب الشوفان واللبن البقري- أيهما أفضل لصحتك؟

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني