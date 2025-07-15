4 علاجات طبيعية تخلصك من حصوات الكلى

حصوات الكلى هي أجسام صلبة تتكون داخل الكلى من تراكم المعادن والأملاح في البول.

تشير هيئة الخدمات الصحية إلى وجود 4 أنواع رئيسية من حصوات الكلى، أكسالات الكالسيوم، حمض اليوريك، الستروفيت، والسيستين.

بينما تسهم بعض الحالات الطبية في تكونها، يمكن لبعض الطرق الطبيعية أن تساعد على الوقاية منها أو تفتيتها.

شرب الماء

شرب كميات كافية من السوائل خط الدفاع الأول ضد حصوات الكلى، سواء كان ذلك الماء العادي، ماء جوز الهند، أو الشاي العشبي، يساعد الترطيب الجيد على تخفيف تركيز المعادن في البول، ما يقلل من فرصة تكون الحصوات أو يسهل مرورها.

الحمضيات

تناول الفواكه الغنية بالحمضيات، مثل الليمون، يمكن أن يسهم في تفتيت حصوات الكلى الصغيرة.

خل التفاح

يُنصح بشرب كوب من خل التفاح يوميا للمساعدة في إذابة حصوات أكسالات الكالسيوم، يعود الفضل في ذلك إلى حمض الأسكوربيك الموجود في الحمضيات.

الشاي العشبي

يتميز شاي ذيل الحصان بخصائص قوية؛ فهو يحفز تدفق البول ويقلل من تكون البلورات التي تشكل الحصوات.

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