ما فوائد تناول الخبز يوميا؟

أوضحت خبيرة التغذية الروسية كريستي روث أن الخبز يحتوي على الألياف، البروتينات، السكريات الطبيعية، فيتامينات B "الثيامين، النياسين، حمض الفوليك"، والمعادن مثل الحديد والزنك، ومع ذلك، فإن محتواه العالي من الكربوهيدرات قد يسبب الشعور بالجوع سريعا.

نصائح لاختيار الخبز الصحي

توصي أخصائية التغذية باختيار خبز الحبوب الكاملة لارتفاع محتواه من الألياف، ما يسهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ودمج الخبز مع مصادر البروتين، مثل خبز الحبوب المنبتة، يعزز أيضا الشعور بالشبع.

ويعتبر خبز الحبوب المتعددة خياراً صحياً آخر، فهو يحتوي على ألياف أكثر من خبز القمح الكامل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أهمية الألياف وحمض الفوليك

أشارت أيضا إلى الحبوب هي مصدر رئيسي للألياف الغذائية، والتي تسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، السكري من النوع الثاني، وسرطان الأمعاء، كما أن حمض الفوليك، المتوفر في الحبوب، ضروري جداً للحوامل لمنع عيوب الأنبوب العصبي لدى الأجنة.

الخبز والنشاط البدني

تشجع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على تناول الخبز كجزء من نظام غذائي متوازن للرياضيين، خاصة خبز الحبوب الكاملة والأسمر كمصادر ممتازة للطاقة، كما توصي باتباع نظام غذائي متوسطي غني بالحبوب الكاملة لتعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم.

تحذيرات مهمة

يحذر خبراء التغذية من أن الأطعمة الغنية بالألياف تسبب الانتفاخ والغازات، وينصحون بالبدء تدريجيا أو تجربة الخبز الأبيض أو خبز العجين المخمر، كما أن الخبز يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يتطلب انتباها خاصا لمرضى السكري.

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