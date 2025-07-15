كيف يؤثر ارتفاع نسبة السكر على صحة الرجل؟

أشارت دراسة حديثة، نوقشت في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء بسان فرانسيسكو، إلى أن الصحة الأيضية، بما في ذلك الارتفاعات الطفيفة في سكر الدم، هي المحرك الرئيسي للتغيرات في الجهاز التناسلي والأداء الجنسي لدى الرجال المتقدمين في العمر.

دور سكر الدم والهرمونات

قال الدكتور مايكل زيتزمان من مستشفى جامعة مونستر بألمانيا، إن الأبحاث تشير إلى أن هذه التغيرات ترتبط بشكل وثيق بزيادات طفيفة في نسبة السكر في الدم وتغيرات أيضية أخرى، بدلا من العمر ومستويات التستوستيرون فقط، هذا يعني أن خيارات نمط الحياة والتدخلات الطبية يمكن أن تساعد الرجال في الحفاظ على صحتهم الإنجابية أو تحسينها، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

نتائج الدراسة

جاءت هذه الاستنتاجات بعد دراسة متابعة استمرت 6 سنوات على 200 رجل تتراوح أعمارهم بين 18 و 85 عاما، ولم يكونوا مصابين بالسكري أو أمراض القلب أو السرطان.

كشفت النتائج أن مستويات الهرمونات ومعايير السائل المنوي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية.

ومع ذلك، انخفضت حركة الحيوانات المنوية ووظائف الانتصاب لدى الرجال الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم (أقل من 6.5% HbA1c)، كما وُجد أن مستويات التستوستيرون لم تؤثر بشكل مباشر على الانتصاب، لكنها ارتبطت بالرغبة الجنسية.

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