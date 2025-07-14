بعد مأساة محمد شوقي.. ما هو التهاب الغدد العرقية القيحي؟

كتبت- أسماء مرسي:

أثار تقرير لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، الذي يقدمه محمود السعيد ولما جبريل، تفاعلا واسعا حول استغاثة الشاب محمد شوقي.

كان محمد نشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" يناشد فيه الحصول على رعاية طبية عاجلة لمعاناته من مرض التهاب الغدد العرقية القيحي.

في هذا الصدد، إليكم أسباب وأعراض التهاب الغدد العرقية القيحي، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هو التهاب الغدد العرقية القيحي؟

هو حالة التهابية مزمنة تهاجم بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى ظهور خراجات مؤلمة ومتكررة في مناطق الجسم التي تحتوي على غدد عرقية، خاصة تلك المعرضة للاحتكاك والتعرق.

لا يوجد علاج له، ولكن يمكن التحكم في الأعراض وتقليل تكرار النوبات.

أنواع النمو الجلدي

يسبب التهاب الغدد العرقية القيحي ظهور أنواع مختلفة من النمو الجلدي، منها:

العقيدات: كتل صلبة تتكون تحت الجلد.

الخراجات: جيوب مملوءة بالقيح يمكن أن تتسرب وتصدر رائحة قوية.

الجيوب الأنفية: قنوات تتشكل تحت الجلد تربط بين الخراجات وسطح الجلد.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

الإناث أكثر عرضة للإصابة.

عوامل الخطر الأخرى تشمل:

زيادة نمو الشعر.

وجود تاريخ عائلي للمرض.

تقلبات الهرمونات الجنسية، خاصة بعد البلوغ وقبل انقطاع الطمث.

التدخين.

السمنة.

هل هو معدي؟

التهاب الغدد العرقية القيحي ليس مُعديا، لأنه حالة التهابية ذاتية تُصيب بصيلات الشعر وليست ناتجة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية.

الأعراض ومناطق الإصابة

أعراض المرض تشمل ظهور عُقيدات مؤلمة، وخراجات، وندوب مع مرور الوقت، تزداد حدة الأعراض لدى النساء قبل الدورة الشهرية.

المناطق الشائعة للإصابة تشمل الإبطين، الأرداف، الفخذ، تحت الثديين، والأعضاء التناسلية.

سبب التهاب الغدد العرقية القيحي

السبب الرئيسي هو أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى التهاب مزمن وتكون خراجات وندوب.

مضاعفات التهاب الغدد العرقية القيحي

إذا تُرك هذا المرض دون علاج، يؤدي إلى مضاعفات مثل:

فقر الدم.

التهاب النسيج الخلوي.

تلف الجهاز الليمفاوي.

الناسور.

تكون الندوب.

الإنتان "تسمم الدم".

سرطان الجلد "نادرا".

طرق علاج التهاب الغدد العرقية القيحي

استخدام منتجات محددة مثل مضادات التعرق اللطيفة، الغسول المطهر، الريتينويدات، وأنواع معينة من غسول الجسم.

استخدام الكمادات الباردة أو الدافئة، كريمات التخدير الموضعي، مسكنات الألم بوصفة طبية .

تناول جرعات منخفضة لعلاج الالتهاب، وليس العدوى، وقد توصف لمدة ثلاثة أشهر في حالات الالتهاب المستمر.

نصائح للوقاية

الحد من التعرق، والبقاء في الأماكن الباردة خلال الطقس الحار.

فقدان الوزن.

تجنب استخدام مزيلات العرق ومنتجات البشرة المعطرة.

الإقلاع عن التدخين.

ارتداء ملابس فضفاضة.

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