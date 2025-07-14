تجنب حرائق الصيف.. 6 نصائح لحماية منزلك من الماس الكهربائي

كتب- أحمد الضبع:

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتزايد مخاطر اندلاع الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي داخل المنازل، لا سيما مع الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية وعدم الالتزام بإجراءات الأمان الأساسية.

وقال مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية، لـ"مصراوي" إن الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي البلاغات الواردة خلال شهور الصيف، خاصة يونيو ويوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن أغلبها ناتج عن سلوكيات خاطئة يمكن تفاديها بسهولة.

وقدم المصدر مجموعة من الإرشادات لتقليل احتمالية نشوب الحرائق داخل المنازل، أبرزها:

فصل الأجهزة الكهربائية بعد الانتهاء من استخدامها مباشرة، مثل التلفزيون، واللاب توب، وشواحن الهواتف، مع استثناء الأجهزة التي تحتاج للعمل المستمر كالثلاجات.

عدم وضع الأجهزة الإلكترونية على الأسرة أو المفروشات أثناء التشغيل لتفادي ارتفاع حرارتها وحدوث تماس كهربائي.

الحرص على صيانة أجهزة التكييف بشكل دوري، لضمان سلامة الأسلاك وتجنب تسرب الكهرباء.

تفادي استخدام مشترك كهربائي واحد لتوصيل عدة أجهزة، والحرص على شراء أنواع أصلية ومطابقة للمواصفات.

الاهتمام بنظافة الأسطح وعدم تخزين المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال فوقها، حيث يمكن أن تشتعل ذاتيًا مع درجات الحرارة العالية.

إغلاق الغاز قبل النوم، وعدم ترك الزيت على النار لفترات طويلة، خاصة في المنازل التي لا تحتوي على أنظمة تهوية جيدة.

وشدد المصدر على أن الوقاية من الحرائق تبدأ من الوعي، وأبسط التدابير يمكن أن تمنع كوارث كبرى، إذا التزم بها المواطنون داخل منازلهم، مؤكدًا أن فرق الحماية المدنية على استعداد دائم للاستجابة الفورية لأي بلاغ، لكن الوقاية تظل الخيار الأهم لحماية الأرواح والممتلكات.

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