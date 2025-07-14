يقوي قلبك.. نوع خضار يحمي الكبد ويحارب السرطان

كتبت- أسماء مرسي:

الخيار من الخضروات المنعشة والمغذية، لكن هل تعلم ماذا يحدث لقلبك وكبدك عند تناول ثمرة منه يوميا بانتظام قبل النوم؟

الخيار وصحة القلب

يُسهم تناول الخيار في تحسين وظائف قلبك، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في الوقاية من أمراض القلب أو إبطاء تفاقمها، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على الحفاظ على توازن الكوليسترول في الجسم، ما يُعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يعد الخيار، بفضل محتواه المنخفض من الدهون، مصدرا ممتازا للبروتين الخالي من الدهون، الذي يدعم صحة القلب، ما يجعله خيارا مثاليا لنظام غذائي صحي لهذا العضو المهم، وفثقا لموقعي "health" و"webmd".

الخيار وصحة الكبد

الكبد عضوا حيويا في جسمك، فهو مسؤول عن تنقية الدم والمساعدة في عملية الهضم، تناول الخيار بانتظام يمكن أن يساعد على تقليل خطر تلف الكبد، وخفض الإجهاد التأكسدي، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المزمنة مثل السكري، السرطان.

فوائد أخرى لتناول الخيار

بالإضافة إلى تأثيراته الإيجابية على القلب والكبد، يقدم الخيار مجموعة من الفوائد الصحية، ومنها:

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

مغذٍ للبشرة والشعر.

تقوية جهاز المناعة.

إنقاص الوزن.

ترطيب الجسم.

يزيل حب الشباب.

ضبط نسبة السكر في الدم.

تفتيح الهالات السوداء تحت العين.

تقليل علامات الشيخوخة المبكرة.

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