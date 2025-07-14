قلبك في خطر.. احذر علامات على يديك تكشف ارتفاع الكوليسترول

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر على اليدين أن تكشف عن مشكلة خطيرة وهي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، والمعروفة بـ"القاتل الصامت".

وبحسب موقع تايمز ناو، يمكن لأعراض ارتفاع الكوليسترول أن تظهر على اليدين، وتتمثل في التورمات حول الأوتار، أو "الزانثومات الوترية".

والزانثومات الوترية عبارة تراكمات صغيرة من الكوليسترول تسبب تورما في مفاصل اليدين وأوتار أخيل والركبتين.

وهذه الزانثومات بطيئة النمو، وصلبة، ولونها مصفر، ورغم أن الزانثيلاسما غير ضارة، إلا أنها قد تكون مؤلمة للغاية عند الحركة أو الضغط عليها.

وزانثومات الأوتار عادةً ما تكون مظهرًا من مظاهر اضطرابات استقلاب الدهون الكامنة، وخاصةً فرط كوليسترول الدم العائلي، وغالبًا ما تكون علامة مرئية على مرض جهازي.

وترتبط أورام الزانثوما الوترية باضطرابات وراثية تسبب ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم، كما يمكن أن ترتبط بحالات أخرى من فرط شحميات الدم، أي ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

أعراض أخرى لارتفاع الكوليسترول

الغثيان.

التعب.

أعراض حول العين، وخاصة قوس القرنية، وهو عبارة عن حلقة رمادية صغيرة تظهر حول عينيك.

طرق خفض مستويات الكولسترول

الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

تناول الأطعمة قليلة الصوديوم.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

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