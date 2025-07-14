مشروبات حارقة للدهون.. 6 عصائر لجسم رشيق ووزن مثالي

كتبت- أسماء مرسي:

يمكن لبعض المشروبات التي تتناولها يوميا أن تُسهم في تعزيز عملية حرق الدهون وإنقاص الوزن.

فيما يلي، إليك 6 مشروبات خارقة لحرق الدهون وفقدان الوزن، وفقا لموقع "medicinenet ".

عصير العنب

يساعد شرب كوب من عصير العنب على حرق الدهون، كما تُسهم مادة الريسفيراترول، وهي أحد مضادات الأكسدة الموجودة به، في تحويل الدهون البيضاء المخزنة للسعرات الحرارية إلى دهون بنية حارقة للدهون.

شاي القرفة

تناول شاي القرفة قبل النوم مفيدًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي. تتميز القرفة بخصائصها المضادة للأكسدة والبكتيريا، مما يجعلها مشروبا فعالا في تحسين عملية التمثيل الغذائي، وإزالة السموم من الجسم.

عصير الخيار والبقدونس

يُشكل مزيج الخيار والبقدونس مشروبا مغذيا لإنقاص الوزن، يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء والألياف وسعرات حرارية قليلة، بينما يشتهر البقدونس بخصائصه المدرة للبول ومعادنه وفيتاميناته الغنية، هذه التركيبة الغنية بالعناصر الغذائية تعمل على فقدان الوزن.

ماء الليمون والعسل

يمتلك الليمون قدرة على حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي، والعسل يساعد على إنقاص الوزن.

لذا، عندما يجتمع الليمون والعسل، يعملان معا بفاعلية للمساعدة في فقدان الوزن، إزالة السموم من الجسم، وعلاج حب الشباب.

لتحضيره، امزج نصف ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا.

عصير الأناناس

من المشروبات الفعالة في إنقاص الوزن، حيث يساعد على عملية الهضم ويزيد من قدرة الجسم على امتصاص ومعالجة العناصر الغذائية، كما يحتوي على إنزيم البروميلين، والذي يزيد من معدل الأيض.

عصير الخضراوات الخضراء

نظرا لأنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، والتي تُسهم في تقليل وزن الجسم ونمو الدهون بمرور الوقت، كما أن محتواها المنخفض من السكر يجعلها من أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن.

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