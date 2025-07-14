يدمر القلب أو المخ.. حسام موافي يحذر من خطورة نقص السكر

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن ضبط جرعة الأنسولين لمريض السكر من النوع الأول هو "فن دقيق جدًا"، إذا زادت الجرعة، فإنها تحرق السكر، وإذا قلت، يرتفع السكر في الدم، لذلك، تكمن أهمية العلاج في ضبط الجرعة بدقة.

أيهما أخطر.. ارتفاع السكر أم انخفاضه؟

أشار خلال تقديمه برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" إل أن ارتفاع السكر ليس فيه مشكلة خطيرة على المدى القصير، لكن انخفاض السكر "قاتل"، ولهذا السبب، ينصح دائما بأن تكون جرعة الأنسولين أقل قليلا من المحسوبة كإجراء وقائي، لأن نقص السكر قد يؤدي إلى توقف القلب أو المخ.

المخ أكبر مستهلك للسكر

تابع أن أكثر أعضاء الجسم استهلاكا للسكر هو المخ، حيث يحرق كميات هائلة من السكر تفوق استهلاك بقية الجسم، وبالتالي، عند انخفاض مستوى السكر في الدم، لا يجد المخ ما يحتاجه من طاقة، ما يؤدي إلى غيبوبة فورية.

ولفت إلى أن دخول السكر إلى خلايا الجسم يحتاج إلى الأنسولين، في حين أن المخ، وهو العضو الأكثر احتياجا للسكر، لا يحتاج إلى الأنسولين لدخول السكر إلى خلاياه، ما يعكس حكمة الله في تصميم جسم الإنسان لضمان حماية هذا العضو الحيوي.

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