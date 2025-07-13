احذر هذه الأطعمة.. 4 مسببات صامتة تدمر صحة دماغك ببطء

كتبت- رودينا ضوه:

يعد الدماغ من أكثر الأعضاء حيوية في جسم الإنسان، إذ يتحكم في التفكير والذاكرة وجميع الوظائف الأساسية، وبينما تلعب التغذية دورًا محوريًا في دعم صحة الدماغ، فإن بعض الأطعمة قد تسبب ضررًا بالغًا عند تناولها بشكل منتظم أو مفرط.

وفيما يلي أبرز 4 أطعمة تحذر الدراسات من تأثيرها السلبي على الدماغ، وفقًا لموقع WebMD:

1- السمن والكريمة

تدخل هذه المنتجات، إلى جانب العديد من الوجبات الخفيفة المعلّبة، في قائمة الأغذية الغنية بالدهون المتحولة، المعروفة بتأثيرها الضار على القلب والأوعية الدموية.

وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة علم الأعصاب أن كبار السن الذين لديهم مستويات مرتفعة من حمض الإيلايديك (نوع من الدهون المتحولة) في الدم، كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات معرفية.

2- البطاطس المقلية والأطعمة المقلية

يميل الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والمصنّعة إلى تحقيق نتائج أضعف في اختبارات قياس القدرات الذهنية.

ويرجع ذلك إلى أن هذه الأطعمة تسبّب التهابات تؤثر سلبًا على الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، ما يؤدي إلى تراجع في الأداء العقلي على المدى الطويل.

3- اللحوم الحمراء

رغم شعبيتها، تعد اللحوم الحمراء من الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، والتي تضر القلب والدماغ معًا.

وينصح خبراء التغذية بتقليل استهلاكها، خصوصًا في الحميات المعتمدة مثل حمية "مايند" التي صمّمت خصيصًا للحفاظ على وظائف الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

4- الزبدة والجبن كامل الدسم

رغم طعمها اللذيذ، فإن منتجات الألبان كاملة الدسم غنية بالدهون المشبعة، التي ترتبط بتدهور صحة الدماغ.

ويفضل استبدالها بخيارات قليلة الدسم، خاصة لمن يسعون للحفاظ على صحة عقلية سليمة مع التقدم في العمر.