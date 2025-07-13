تحذيرات صامتة من جسدك.. 10 علامات مبكرة للفشل الكلوي

كتبت – نرمين ضيف الله:

الكلى من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، إذ تقوم بتصفية الدم، وإزالة الفضلات، وتنظيم توازن السوائل والمعادن، لكن في كثير من الأحيان، يتدهور أداؤها تدريجيًا دون ظهور أعراض واضحة، حتى تصل الحالة إلى مراحل متقدمة مثل الفشل الكلوي.

لذلك الانتباه إلى العلامات المبكرة قد يكون سببا في إنقاذ الحياة وتجنّب مضاعفات خطيرة.

وفيما يلي، 10 إشارات تحذيرية قد تشير إلى وجود خلل في وظائف الكلى، وفق ما ورد في موقعَي Mayo Clinic وHealthline:

1- التعب المستمر وصعوبة التركيز

عندما تفشل الكلى في إزالة الفضلات من الجسم، تتراكم السموم في الدم، ما يؤدي إلى الشعور الدائم بالإرهاق، ضعف التركيز، وأحيانًا الإصابة بفقر الدم.

2- اضطرابات النوم

ارتفاع مستوى السموم في الجسم قد يؤثر على جودة النوم، وقد يعاني البعض من الأرق أو متلازمة تململ الساقين.

3- جفاف الجلد والحكّة المستمرة

اضطراب توازن المعادن وارتجاع الفضلات في الدم يسببان جفافًا في الجلد وحكة مزعجة لا تهدأ بسهولة.

4- تغيرات في نمط التبول

تلف الفلاتر الكلوية يؤدي إلى تغيرات في عادات التبول، مثل زيادة التردد – خاصة ليلًا – أو نقص كمية البول، أو تغير لونه ورائحته.

5- وجود دم في البول

يمكن أن يظهر الدم مختلطًا بالبول نتيجة تدهور وظيفة الكلى أو وجود مشاكل في الكبيبات الكلوية.

6- بول رغوي (فوم)

يشير إلى تسرب البروتين في البول بسبب تلف الفلاتر الكلوية، ويُعد علامة مبكرة على وجود خلل.

7- تورم العينين أو القدمين والكاحلين

احتباس السوائل في الجسم يسبب انتفاخًا ملحوظًا حول العينين أو في الأطراف السفلية، خصوصًا في الصباح.

8- تشنجات عضلية مفاجئة

يحدث نتيجة اضطراب في مستويات الأملاح مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، والفوسفات، ما يسبب آلامًا وتشنجات، خاصة ليلًا.

9- ضيق في التنفس

احتباس السوائل في الرئتين أو الإصابة بفقر الدم يسببان نقصًا في الأكسجين، ما يؤدي إلى ضيق التنفس حتى مع أقل مجهود.

10- فقدان الشهية وغثيان وطعم معدني بالفم

تراكم الفضلات في الدم يؤثر على الجهاز الهضمي، فيسبب الغثيان، فقدان الشهية، والإحساس الدائم بطعم معدني غير مستحب في الفم.