تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

كتب – سيد متولي

تشير دراسة إلى أن عادة شائعة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وقصور القلب والسكتة الدماغية، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء ليلاً - مثلاً من أجهزة التلفزيون والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل القلب الأخرى.

وبحسب صحيفة إكسبريس، شملت الدراسة بيانات ما يقرب من 89 ألف بريطاني ارتدوا أجهزة استشعار على معصمهم لقياس تعرضهم للضوء، ثم تم تتبع صحتهم باستخدام سجلاتهم الطبية لما يقرب من عشر سنوات، كان أولئك الذين تعرضوا لأعلى مستويات التعرض للضوء ليلاً أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 23-32%، وأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 42-47% .

وكانوا أيضًا أكثر عرضة بنسبة 28-32% للإصابة بضربات قلب غير منتظمة، وأكثر عرضة بنسبة 28-30% للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بأولئك الذين عانوا من ظروف أكثر قتامة.

وأشار الباحثون إلى أن الارتباط بين التعرض لقدر أكبر من الضوء الليلي وقصور القلب الناتج عن مرض الشريان التاجي كان أقوى لدى النساء، في حين كانت الروابط بين قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب أقوى لدى الأشخاص الأصغر سنا.

وفي دراسة سابقة نُشرت على موقع medRxiv، خلص الباحثون إلى أن: "التعرض للضوء الليلي كان عامل خطر مهم للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في هذه المجموعة.

"بالإضافة إلى التدابير الوقائية الحالية، فإن تجنب الضوء في الليل قد يكون استراتيجية مفيدة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية."

من المعروف أن الضوء في الليل يعطل الإيقاع اليومي - العملية الداخلية الطبيعية للجسم التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ، وأظهرت دراسات سابقة على نحو مماثل أن الأشخاص الذين يتعرضون لمزيد من الاضطراب، مثل العاملين بنظام المناوبات، هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب.

ووجد البحث، الذي حلل 13 مليون ساعة من بيانات التعرض للضوء، أن الأشخاص الذين تعرضوا لضوء أكثر سطوعًا أثناء النهار لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية وقصور القلب والسكتة الدماغية.

وقال الخبراء إن دراستهم كانت الأولى التي تثبت أن الضوء الليلي يشكل عامل خطر مهم من خلال النظر إلى أنماط التعرض الشخصي وأمراض القلب.

وأضافوا: "تُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات والمرض في العالم، وتشمل التوصيات السلوكية الحالية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني الكافي، وتجنب الكحول والتبغ.

"تشير نتائجنا إلى أنه بالإضافة إلى التوصيات الحالية، فإن تجنب الضوء الليلي قد يكون نهجًا واعدًا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية."

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