كتبت- شيماء مرسي

القرنفل من أفضل التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، لذا فإن مضغه كل صباح بانتظام يمكن أن يمنح الجسم فوائد صحية مذهلة.

ماذا يحدث عندما تمضغ القرنفل كل صباح؟

تحسين صحة الكبد

مضغ القرنفل يحسن تلف الكبد الناتج عن مادة ثيوأسيتاميد السامة وينظم إنزيمات هذا العضو المهم، وذلك بفضل محتواه على مركب "الأوجينول"، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

تقوية المناعة

يحتوي القرنفل على مركب حيوي مهم يعرف باسم الأوجينول، كما يحتوي هذا الزيت العطري القوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفطريات، ما يحمي جسمك من مسببات الأمراض الضارة ويقلل من الالتهابات.

كما أن القرنفل يمكن أن يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على تقوية مستويات المناعة.

تنظيم سكر الدم

يحافظ مضغ القرنفل كل صباح على مستوى السكر في الدم، وذلك بفضل احتوائه على مركب النيجريسين الذي يساعد على زيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، ويزيد من إفراز الأنسولين، ويحسن وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين.

صحة الهضم

يساعد مضغ القرنفل بانتظام على تعزيز عملية الهضم من خلال تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة في الفم والأمعاء.

ويحدث ذلك بفضل وجود الأوجينول، الذي يحتوي على خصائص طاردة للغازات، مما يسهم في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم وعلاج مشكلات وتحسين صحة الأمعاء.

تقوية العظام

الأوجينول الموجود في القرنفل يحسن كتلة العظام ويحمي من الهشاشة.

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