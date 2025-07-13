علامة خفية في الأذن تكشف إصابة رجل بسرطان مميت

كتبت- شيماء مرسي

اعتقد رجل بريطاني يدعى "كريس شيد" أن طنين الأذن المتزايد الذي كان يعاني منه يعود سببه إلى التوتر، لكنه سرعان ما اكتشف أن الأعراض كانت مؤشر على إصابته بسرطان خطير.

وكان البالغ من العمر 58 عاما يعاني أيضا من تقلبات مزاجية ويشم رائحة حريق طوال الوقت ويواجه صعوبة في الكلام، لكنه ظن أن كل هذا ناتج عن التوتر الذي يعاني منه، ومع ذلك، كشفت فحوصات دقيقة عن إصابته بورم ضخم من الدرجة الثانية في الفص الجبهي الأيمن في الدماغ، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

وأبلغ الأطباء كريس إنه مصاب بورم الخلايا الدبقية القليلة التغصن، وحتى الآن، خضع لثلاث عمليات جراحية لإزالة جزء من جمجمته واستبدال العظم بصفيحة من التيتانيوم.

كما أنه لا يزال يعاني من التهابات خطيرة، وخضع أيضا لما يقرب من عشرة أشهر من العلاج، بما في ذلك ستة أسابيع من العلاج الإشعاعي وأشهر من العلاج الكيميائي، لتقليص حجم الورم.

وأوضح كريس إن هذه العلاجات تهدف إلى إطالة حياته ولكنها لا تشفيه.

ما هو الورم الدبقي القليل التغصن ؟

هو نوع نادر من أورام الدماغ يتشكل في النخاع الشوكي، وتتطور هذه الأورام من نوع محدد من الخلايا الدبقية يعرف باسم الخلايا الدبقية القليلة التغصن، والتي تدعم الجهاز العصبي بشكل رئيسي، فهي تحافظ على الخلايا العصبية التي ترسل وتنقل الإشارات داخل الدماغ وإليه ومنه وتحميها.

وتعرف الأورام التي تنشأ من الخلايا الدبقية بالأورام الدبقية وتمثل أورام الخلايا الدبقية القليلة التغصن ما بين 5 و15% من جميع الأورام الدبقية، وحوالي 3 إلى 4% من جميع أورام الدماغ.

سبب الأورام الدبقية القليلة التغصن

فإن بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الأورام الدبقية القليلة التغصنات تعود إلى الحذف المشترك لبعض الكروموسومات، وخاصة 1/19q، الذي يتعرض للضغط، أو طفرات في جينات IDH1 أو IDH2 .

ولم يعثر الخبراء على أي عوامل خطر للإصابة بورم الخلايا الدبقية القليلة التغصن.

لكن الدراسات تشير إلى أن العلاج الإشعاعي السابق، مثل العلاج الإشعاعي المستخدم لعلاج أنواع أخرى من السرطان، قد يكون عاملا محتملا للإصابة بأورام مشابهة تسمى الأورام الدبقية.

علامات أورام الخلايا الدبقية القليلة التغصن

ضعف العضلات أو الشلل وخاصة في جانب واحد من الجسم أو الوجه.

فقدان السمع.

صعوبة في التحدث.

فقدان الرؤية المزدوجة أو الضبابية.

مشكلات الذاكرة.

صعوبة التركيز.

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