حسام موافي يحذر من مخاطر حبس البول - وهذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي من خطورة بعض الشكاوى المتعلقة بالتبول، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب وعدم التشخيص الذاتي.

يقسم الدكتور موافي مشكلات البول إلى فئات رئيسية: زيادة أو نقص كمية البول، تكرار التبول بكميات قليلة، والشعور بألم أو حرقان أثناء التبول.

كمية البول الطبيعية ومؤشرات الخطر

أوضح خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق" المُذاع على قناة "النهار" أن كمية البول الطبيعية تتوقف على كمية السوائل المستهلكة، لكن المعدل الطبيعي هو التبول 4 إلى 6 مرات نهارا، ومرة أو مرتين ليلا كحد أقصى.

وأشار إلى أن تكرار التبول بكميات قليلة ليلا علامة على التهاب المثانة أو تضخم البروستاتا لدى الرجال، بينكا كثرة التبول بكميات كبيرة ليلا يدل على وجود مشكلة صحية مثل السكري أو الفشل الكلوي.

الفشل الكلوي.. أنواع وأعراض

يفرق الدكتور حسام موافي بين نوعين من الفشل الكلوي:

الفشل الكلوي المزمن

يرافقه زيادة في كمية البول، حيث تفقد الكلى قدرتها على تركيز البول، فتضطر لإخراج كمية أكبر من الماء للتخلص من السموم.

الفشل الكلوي الحاد

يتميز بقلة البول الشديدة (أقل من 400 سم مكعب خلال 24 ساعة)، ما يعني تراكم السموم في الدم.

أسباب توقف البول المفاجئ "احتباس البول"

احتباس البول حالة خطيرة تستدعي التدخل الفوري، وتشمل أسبابه:

انسداد مجرى البول السفلي، نتيجة تضخم البروستاتا أو وجود حصوة، ويصاحبه ألم شديد ورغبة ملحة في التبول.

انسداد الحالب بسبب حصوة، ما يسبب مغصا كلويا حادا.

مشكلة في الكلى نفسها، كالفشل الكلوي الحاد.

مخاطر احتباس البول في الجسم

الجسم لا يستطيع تخزين الماء الزائد؛ إذ تعمل أربعة أعضاء رئيسية "الكلى، الكبد، القلب، والمخ" كمنظومة متكاملة للتخلص من أي سوائل زائدة فورا.

تخزين الماء في الجسم قاتلا، لأنه يؤدي إلى تخفيف تركيز الأملاح والسكريات في الدم.

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