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احذر.. تناول الفول بهذه الطريقة يضر قلبك ويرفع الكوليسترول

02:39 م الأحد 13 يوليو 2025

تعبيرية

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كتبت- أسماء مرسي:

الفول من الأكلات الشعبية المحبوبة، ومعروف بفوائده الصحية العديدة، لكن، يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن طريقة تحضير وتناول الفول تحوله من وجبة صحية إلى خطر يهدد صحة القلب ويرفع الكوليسترول.

عادات خاطئة تدمر فوائد الفول

وتابع "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي" أن المشكلة تكمن في الإضافات وطريقة التناول التي تضر بالصحة، فتناول الفول مع:

الزيوت المهدرجة والسمنة الصناعية

هذه الدهون غنية بالدهون المتحولة والمشبعة التي ترفع الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض الكوليسترول النافع (HDL)، ما يزيد خطر تصلب الشرايين وضعف عضلة القلب.

الخبز الأبيض

يرفع السكر بسرعة، ومع الدهون المضافة للفول، يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، ويُجهد الكبد.

الطحينة والبطاطس المقلية

هذه المكونات تزيد الحمل الدهني على الجسم، وترفع الدهون الثلاثية في الدم، ما يؤدي إلى تخزين الدهون بدلًا من حرقها عند تكرار تناولها.

الفول.. فوائد عديدة بشرط

أشار "أخصائي التغذية العلاجية" إلى أن الفول غني بالبروتين النباتي، الألياف، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، ما يجعله مفيدا للصحة، لكن للاستفادة من هذه الفوائد دون الإضرار بالقلب، ينصح بتناوله بطريقة صحية:

الفول بزيت الزيتون أو الليمون.

مع خبز بلدي أو بيض مسلوق.

خاليا من الزيوت المهدرجة والسمن الصناعي.

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فوائد الفول الزيوت المهدرجة السمنة الصناعية
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