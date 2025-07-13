انتبه لعلامات الخطر.. حسام موافي يكشف أعراض انخفاض السكر

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ارتفاع السكر في الدميسبب غيبوبة، لكنها تتطور بشكل تدريجي للغاية، على النقيض تماما، انخفاض السكر في الدم حالة طارئة تؤدي إلى غيبوبة سريعة.

غيبوبة ارتفاع السكر.. تطور بطيء

أشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البد" إلى أن دخول المريض في غيبوبة بسبب ارتفاع السكر وتكون الأسيتون في الدم، أو ما يعرف بـالغيبوبة الكيتونية، يستغرق عادة ثلاثة أو أربعة أيام، هذا التطور البطيء يجعل الحالة أقل شيوعا في التفاقم السريع، فمن النادر أن يبقى المريض كل هذه المدة دون اللجوء إلى استشارة طبية.

خطورة انخفاض السكر.. حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري

على عكس ارتفاع السكر، يُشكل انخفاض السكر في الدم خطرا أكبر بكثير، حيث يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة في غضون ربع ساعة فقط. هذا الانخفاض السريع في مستوى السكر يسبب "مصيبة" في المخ نتيجة عدم وصول الغذاء الكافي له.

علامات تحذيرية لانخفاض السكر

أضاف "أستاذ طب الحالات الحرجة" أن أفضل شخص يمكنه تشخيص انخفاض السكر هو المريض نفسه، لأن الجسم يرسل إشارات تحذيرية واضحة لا يمكن تجاهلها، وتشمل هذه العلامات:

التعرق.

الرعشة.

تسارع ضربات القلب.

التوتر والعصبية.

عند الشعور بأي من هذه الأعراض، يجب على المريض تناول أي شيء حلو المذاق فورا، حيث يؤدي إلى اختفاء الأعراض بسرعة.

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