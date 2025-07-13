دراسة تكشف خطورة الامتناع عن وجبة الإفطار

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من هونج كونج أن وجبة الإفطار ليست مجرد وجبة عادية، بل تعد من أهم الوجبات اليومية.

ويؤكد الباحثون أن إهمالها قد يتسبب في مشكلات صحية متعددة ويؤثر سلبا بشكل مباشر على أداء الدماغ ونشاطه على مدار اليوم.

وأشارت الدراسة التي شملت 3154 شاب، بينت أن 15% من الشباب لا يتناولون وجبة الإفطار بشكل يومي، بينما يحافظ 33% منهم على هذه العادة يوميا، وأن من يهملون وجبة الإفطار بانتظام يعانون من مشكلات الاكتئاب والقلق، ومشكلات ضعف التركيز والانتباه، وضعف الأداء الاجتماعي والدراسي.

كما اتضح للباحثين أن عدم القدرة على التركيز عامل مهم، حيث يفسر أكثر من ثلث العلاقة بين تخطي وجبة الإفطار وأعراض الاكتئاب، وفقا لموقع "لينتا رو".

ويؤدي إهمال وجبة الإفطار إلى شعور عام بالوهن وفقدان النشاط على مدار اليوم، وذلك نتيجة نقص العناصر والمواد الغذائية الأساسية اللازمة لعمل الدماغ والجهاز العصبي. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل قد يؤدي إغفال هذه الوجبة إلى تفاقم مشكلات المعدة لدى المصابين بالقرحة، كما أنه يشكل خطرًا حقيقيًا على مرضى السكري الذين يتناولون أدوية خفض السكر، حيث قد يسبب لهم انخفاضًا خطيرًا في مستويات السكر في الدم.

وأكد الباحثون أن تناول وجبة الإفطار بانتظام قد يصبح استراتيجية وقائية ضد الاضطرابات النفسية لدى الشباب، داعين إلى تضمين هذه العادة في برامج تعزيز الصحة العقلية.

وينصح الأطباء وخبراء الصحة بالتركيز على الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات في وجبة الإفطار، والابتعاد عن تناول السكريات بشكل مفرط خلال فترة الصباح، لتجنب أخطار الإصابة بأمراض السمنة وأمراض القلب والشرايين.

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