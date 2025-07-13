عادة شائعة تهدد صحة قلبك.. توقف عنها فورا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من من معهد فليندرز أن التعرض للضوء في ساعات الليل يرتبط بزيادة ملحوظة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهذا الاكتشاف يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على ظلام الغرفة أثناء النوم لتعزيز صحة القلب.

وتكمن المشكلة في أن التعرض للضوء ليلا يعطل الساعة البيولوجية للجسم. هذه الآلية الدقيقة، التي تعرف أيضا بإيقاع الجسم اليومي، لا تقتصر وظيفتها على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ فحسب، بل تمتد لتشمل وظائف حيوية أخرى مثل ضغط الدم، وتجلطه، ومعدل ضربات القلب.

ويؤدي أي اضطراب في هذه الساعة إلى تداعيات سلبية على الصحة العامة.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن حتى التعرض القصير للضوء ليلا قد يكون كافيا لإحداث هذه الاضطرابات الخطيرة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

واعتمدت الدراسة التي شملت قرابة 89 ألف مشارك على بيانات دقيقة تم جمعها عبر أجهزة استشعار ضوئية مثبتة في المعصم، بدلا من الاعتماد على التقديرات الذاتية كما في الدراسات السابقة.

وعلى مدى متابعة استمرت نحو عقد من الزمان، كشفت النتائج أن الأفراد المعرضين لمستويات أعلى من الضوء الليلي يواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بمجموعة من الأمراض القلبية الوعائية، تتراوح بين 23% إلى 56% حسب نوع المرض.

والمثير أن هذه المخاطر تظهر بشكل مختلف بين الفئات العمرية والجنسية. فبينما كان الرجال وكبار السن أكثر عرضة بشكل عام، أظهرت النساء استجابة خاصة في ما يتعلق بفشل القلب وأمراض الشرايين التاجية. كما أن الشباب لم يكونوا بمنأى عن الخطر، حيث ظهرت لديهم زيادة في احتمالات الإصابة بفشل القلب والرجفان الأذيني.

وفي مواجهة هذه النتائج، يوصي الباحثون بتجنب التعرض للضوء ليلا كإجراء وقائي أساسي. وتكتسب هذه التوصية أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الإلكترونية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تشير الأدلة إلى أن مجرد ضوء الهاتف الذكي أو التلفزيون قد يكون كافيا لإحداث تلك الاضطرابات الخطيرة.

وهذه الدراسة تضيف بعدا جديدا لفهمنا لعلاقة النوم بصحة القلب، حيث تثبت أن جودة النوم لا تقل أهمية عن كميته. فكما أن قلة النوم وعدم انتظام مواعيده تشكل خطرا على القلب، فإن التعرض للضوء أثناء الليل يضيف عاملا خطرا جديدا يجب أخذه في الاعتبار.

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