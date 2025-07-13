إعلان

السبب الرئيسي لتطور سرطان المعدة.. احذره

07:00 ص الأحد 13 يوليو 2025

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يشير العلماء إلى أن ما يقارب 15.6 مليون شخص وُلدوا بين عامي 2008 و2017 قد يواجهون خطر الإصابة بسرطان المعدة خلال حياتهم، ويرجع هذا التهديد بشكل رئيسي إلى الإصابة بعدوى بكتيريا الملوية البوابية (جرثومة المعدة)، مما يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية.

وتشير مجلة Nature Medicine إلى أن بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori) تعد من أكثر مسببات الأمراض انتشارًا على مستوى العالم.

وتستوطن هذه البكتيريا في المعدة، مسببةً التهابًا مزمنًا في الغشاء المخاطي، والذي غالبًا ما يتطور إلى تغيرات سرطانية. يؤكد العلماء أن هذه البكتيريا تمثل العامل الرئيسي المسبب لخطر الإصابة بسرطان المعدة في الوقت الحالي.

ولا يزال سرطان المعدة من بين أكثر خمسة أنواع أورام فتكا، ومن المتوقع أن يزداد عدد الإصابات بشكل كبير خلال العقود القادمة، لا سيما في قارتي آسيا وإفريقيا. ويتوقع تسجيل حوالي 6.5 مليون حالة إصابة مستقبلا في الهند والصين وحدهما، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وقد وضع الباحثون نموذجا لسيناريو يشمل الكشف الشامل عن بكتيريا الملوية البوابية وعلاجها، وخلصوا إلى أن هذه الاستراتيجية الوقائية يمكن أن تمنع ما يصل إلى 75% من حالات سرطان المعدة.

ويؤكد الباحثون أن الحجم الحقيقي للمشكلة قد يكون أكبر من المسجل، نظرا لنقص سجلات السرطان في البلدان منخفضة الموارد. لذا يدعون إلى زيادة الاستثمار في برامج تشخيص بكتيريا الملوية البوابية والقضاء عليها كخطوة أساسية للحد من عبء سرطان المعدة عالميا.

اقرأ أيضا:

5 علامات جلدية تنذر باقتراب إصابتك بـ نوبة قلبية قاتلة

احذر.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الإفطار يدمر مستويات السكر

واقعة صادمة.. امرأتان تبيعان طفلا مقابل 10 آلاف - صور

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

تسبب الفقر.. خبيرة تحذر من أشياء تمنع جلب المال إليك

أسباب سرطان المعدة أعراض سرطان المعدة جرثومة المعدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء