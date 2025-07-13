السبب الرئيسي لتطور سرطان المعدة.. احذره

يشير العلماء إلى أن ما يقارب 15.6 مليون شخص وُلدوا بين عامي 2008 و2017 قد يواجهون خطر الإصابة بسرطان المعدة خلال حياتهم، ويرجع هذا التهديد بشكل رئيسي إلى الإصابة بعدوى بكتيريا الملوية البوابية (جرثومة المعدة)، مما يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية.

وتشير مجلة Nature Medicine إلى أن بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori) تعد من أكثر مسببات الأمراض انتشارًا على مستوى العالم.

وتستوطن هذه البكتيريا في المعدة، مسببةً التهابًا مزمنًا في الغشاء المخاطي، والذي غالبًا ما يتطور إلى تغيرات سرطانية. يؤكد العلماء أن هذه البكتيريا تمثل العامل الرئيسي المسبب لخطر الإصابة بسرطان المعدة في الوقت الحالي.

ولا يزال سرطان المعدة من بين أكثر خمسة أنواع أورام فتكا، ومن المتوقع أن يزداد عدد الإصابات بشكل كبير خلال العقود القادمة، لا سيما في قارتي آسيا وإفريقيا. ويتوقع تسجيل حوالي 6.5 مليون حالة إصابة مستقبلا في الهند والصين وحدهما، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وقد وضع الباحثون نموذجا لسيناريو يشمل الكشف الشامل عن بكتيريا الملوية البوابية وعلاجها، وخلصوا إلى أن هذه الاستراتيجية الوقائية يمكن أن تمنع ما يصل إلى 75% من حالات سرطان المعدة.

ويؤكد الباحثون أن الحجم الحقيقي للمشكلة قد يكون أكبر من المسجل، نظرا لنقص سجلات السرطان في البلدان منخفضة الموارد. لذا يدعون إلى زيادة الاستثمار في برامج تشخيص بكتيريا الملوية البوابية والقضاء عليها كخطوة أساسية للحد من عبء سرطان المعدة عالميا.

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