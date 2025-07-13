كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سري عن وجود مركبات نباتية طبيعية قد تردي دورا فعالا في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

وهذه النتائج تعزز أهمية دمج الأطعمة الغنية بهذه المركبات ضمن نظامنا الغذائي اليومي لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وتعرف هذه المركبات القوية بـ"فلافان-3-أولز" ، وهي نوع من الفلافونويدات النباتية الموجودة في العديد من الأطعمة اليومية التي نحبها، وتجدها بوفرة في الكاكاو، الشاي، العنب، التفاح، وبعض أنواع التوت. هذه المركبات هي المسؤولة عن تلك النكهة المرة أو القوية التي تميز الشوكولاتة الداكنة أو الشاي المركز.

وحلل الباحثون بيانات مستخلصة من 145 تجربة سريرية شملت أكثر من 5200 مشارك. وركّزت الدراسة على تقييم تأثير تناول مركبات "فلافان-3-أولز" على ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية، من خلال مؤشرين رئيسيين: ضغط الدم (الانقباضي والانبساطي) والتمدد بوساطة التدفق (FMD)، وهو مقياس لقدرة الأوعية على التمدد استجابة لتدفق الدم.

وأظهرت الدراسة أن تناول نحو 586 ملليجرام من "فلافان-3-أولز" يوميا أي ما يعادل كوبين إلى ثلاثة من الشاي أو حصة من الشوكولاتة الداكنة ساهم في خفض ضغط الدم بمقدار 2.8 ملم زئبق في المتوسط، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

أما لدى الأشخاص الذين يعانون أصلا من ارتفاع ضغط الدم، فقد كان الانخفاض أكبر، إذ بلغ 6 إلى 7 ملم زئبق في الضغط الانقباضي، و4 ملم زئبق في الانبساطي. وهي نتائج قريبة من تأثير بعض الأدوية الخافضة للضغط.

كما لوحظ تحسّن في وظيفة الأوعية الدموية، بنسبة 1.7%، حتى لدى الأفراد الأصحاء، ما يشير إلى دور وقائي محتمل لهذه المركبات.

وكانت الآثار الجانبية نادرة وخفيفة، وغالبا ما اقتصرت على اضطرابات هضمية بسيطة. لذلك، تعد الأطعمة الغنية بـ"فلافان-3-أولز" خيارا آمنا لمعظم الناس.

ويمكن الحصول على هذه الكمية المفيدة من المركبات عبر تناول:

كوبين إلى ثلاثة من الشاي الأخضر أو الأسود.

حصة من الشوكولاتة الداكنة (نحو 56 جرام).

ملعقتين من مسحوق الكاكاو.

تفاحتين إلى ثلاث يوميا.

فواكه أخرى مثل العنب والكمثرى والتوت.

ورغم أن بعض الدراسات اختبرت مكملات "فلافان-3-أولز"، إلا أن الأطعمة الطبيعية أظهرت نتائج أقوى. ويُرجح أن السبب يعود إلى تفاعل المركبات الأخرى الموجودة في الأطعمة الكاملة، ما يعزز فعاليتها.

هل هذه المركبات بديل عن الدواء؟

لا. لكنها ليست حلا سحريا، بل إضافة فعالة تعزز من تأثير نمط الحياة الصحي، وقد تساعد في الوقاية من أمراض القلب، أو في تقليل الحاجة إلى أدوية ضغط الدم مستقبلا.

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