انتبهي.. علامات تنذر بوجود خلل هرموني خطير

كشفت الدكتورة ماريا باخميتيفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن التوازن الهرموني يؤدي دورا حاسما في الصحة الإنجابية للمرأة.

وأوضحت أن أي اختلال في هذا التوازن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على القدرة الإنجابية والصحة العامة للمرأة.

ويمر جسم المرأة شهريا بأربع مراحل متميزة من التغيرات الهرمونية الطبيعية. هذه الدورة المنتظمة ضرورية لوظائف الجسم المختلفة، وأي انحراف أو اضطراب في هذه العملية الدقيقة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على صحة المرأة العامة.

وغالبًا ما يكون اضطراب الدورة الشهرية هو المؤشر الأول على وجود خلل في التوازن الهرموني. من المفترض أن تتراوح المدة الطبيعية للدورة الشهرية بين 24 و 38 يومًا، بينما يجب ألا تتجاوز فترة الحيض ثمانية أيام.

وإذا تذبذبت الفترات الفاصلة بين الدورات لأكثر من 7 إلى 9 أيام، أو تغيرت طبيعة الإفرازات، فيجب عندها استشارة الطبيب على الفور، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتقول: "تشمل الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن الهرموني الأمراض المزمنة، والإجهاد، والنشاط البدني المفرط، واتباع نظام غذائي غير متوازن. كما تشمل الأعراض المقلقة تأخر الدورة الشهرية أو بدايتها مبكرا، وتغيرات في كمية الإفرازات، وزيادة أو نقصانا غير مبرر في الوزن، وانخفاض الرغبة الجنسية، وجفاف المهبل، والشعور بألم أثناء الجماع".

ووفقا لها، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لظهور ونمو الشعر الزائد على الوجه والجسم، لأنه قد يشير إلى زيادة في مستوى الهرمونات الذكرية.

وتشير الطبيبة إلى أن هرمون الإستروجين يُعتبر أحد الهرمونات الرئيسية التي تؤثر على صحة المرأة، لأنه ينظم الدورة الشهرية ويشارك في عمليات الحمل والتمثيل الغذائي. ويمكن أن يحدث نقص هرمون الإستروجين بسبب بداية انقطاع الطمث، أو الاستئصال الجراحي للمبايض، أو أمراض الغدد الصماء، أو حتى اتباع نظام غذائي صارم. ويتجلى نقصه في جفاف الأغشية المخاطية، واضطرابات البكتيريا المهبلية، ومتلازمة انقطاع الطمث مع الهبات الساخنة والأرق، كما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد يصف الطبيب في هذه الحالات العلاج بالهرمونات البديلة.

ووفقا لها، يجب ألا ننسى دور الغدة الدرقية، حيث يسبب ارتفاع مستوى هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) إرهاقا مزمنا، ونعاسا، واضطرابات في الدورة الشهرية.

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