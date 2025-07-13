ما فوائد وأضرار الإفراط في الروزماري؟

يحتوي إكليل الجبل "الروزماري" على كميات جيدة من فيتامينات C و A وفيتامينات المجموعة B، بالإضافة إلى معادن أساسية مثل الكالسيوم، الحديد، والمنغنيز.

كما أنه غني بـ حمض الفوليك، الثيامين، والريبوفلافين، وهذه المكونات تجعل إكليل الجبل إضافة غذائية ممتازة لنظامك الغذائي اليومي.

كشفت أخصائية التغذية الروسية، يكاتيرينا كوساريوفا، أن إكليل الجبل (الروزماري) يتمتع بفوائد صحية فريدة بفضل احتوائه على مركب الكافور وزيت الأوكالبتوس، وهذه المكونات تمنح إكليل الجبل خصائص مميزة تجعله مفيدًا بشكل خاص للصحة العامة.

وللروزماري تأثير مفيد على الجهاز الهضمي بفضل محتواه من الألياف الغذائية. وقد أكدت دراسات يابانية قدرته على تحسين التركيز والذاكرة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ويعرف إكليل الجبل بفوائده المتعددة، ومن أبرزها دوره في دعم صحة العين. فمحتواه الغني بـفيتامين A يساهم بشكل فعال في الحفاظ على حدة البصر ومكافحة التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر التي قد تؤثر على العين.

وحذرت أن إكليل الجبل غير مناسب للجميع. لذلك يجب استخدامه بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من الصرع، لأن المواد الفعالة في تركيبه يمكن أن تحفز نشاط الدماغ وتسبب نوبات صرع. كما ينصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بالتحقق أولا من رد فعل الجسم تجاه إكليل الجبل والنباتات ذات الصلة، مثل النعناع.

وبالإضافة إلى ذلك، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى تناول إكليل الجبل لأنه يحفز عملها.

ويمكن أن يسبب الإفراط في استخدام إكليل الجبل آثارا جانبية، بما فيها الغثيان والصداع واضطرابات النوم. وهو كأي نبات طبي، يتطلب نهجا معقولا في الاستخدام واستشارة أخصائي في حالة وجود أمراض مزمنة. عند استخدامه باعتدال، يمكن أن يصبح هذا العشب العطري إضافة قيمة للنظام الغذائي، ما يحسن الحالة الصحية العامة.

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