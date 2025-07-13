ما أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها؟

التعرض لدرجات حرارة عالية جدا بالإضافة إلى الإجهاد المفرط، يمكن أن يؤدي إلى ضربة شمس خطيرة ومميتة، لذا، من الضروري الانتباه لهذه المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتحدث ضربة الشمس عندما يتفاعل الجسم مع الظروف الحارة بإرسال إشارات إلى الأوعية الدموية، تطلب منها التمدد.

ويؤدي هذا إلى إرسال دم دافئ وسوائل وأملاح إلى الجلد، ما يُطلق عملية التبخر.

ولكن بعد التعرض للحرارة لفترات طويلة، يتعرق الجسم بغزارة لدرجة أنه يفقد السوائل والأملاح، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وتحدث المشاكل عندما يكون الشخص في الحر لفترات طويلة، أو في درجات حرارة أو رطوبة شديدة تفشل فيها عملية التبخر.

علامات ضربة الشمس

ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 39 درجة مئوية.

احمرار وسخونة وجفاف الجلد.

نبضات قلب سريعة وقوية.

الصداع

الدوخة.

الغثيان.

الارتباك.

فقدان الوعي.

تبريد الجسم

وضربة الشمس حالة طارئة تهدد الحياة. إذا ظهرت أعراضها على شخص، فعليه تبريد الجسم، وطلب المساعدة.

ومن أكثر الطرق فعالية لتبريد الجسم رشه بالماء، أو غمره، والجلوس بجانب مصدر للتبريد أو للتهوية الباردة لبدء عملية التبخر.

وينبغي في هذه الحالة شرب السوائل.

سيساعد ذلك على خفض درجة حرارتك أثناء انتظار المساعدة الطبية.

الفئات المعرضة للخطر

ويعتبر الأشخاص في سن 65 عاماً فأكثر من الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الحرارة.

كما تزيد أيضاً أمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز العصبي من خطر الإصابة بضربة الشمس، وكذلك الأدوية التي تؤثر على تعيق التعرّق بشكل صحيح، مثل مضادات الذهان، ومضادات التشنج.

وينبغي على المصابين بهذه الحالات أو الذين يتناولون هذه الأدوية الانتباه جيداً للطقس ومؤشر الحرارة والرطوبة.

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