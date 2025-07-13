مشروب شائع يحمي من الإمساك.. تناوله يوميا

كشفت دراسة أجراها باحثون من الصين أن تناول فنجان من القهوة يمكن أن يسهم في تحفيز حركة الأمعاء وتخفيف مشكلة الإمساك.

وشير النتائج إلى أن القهوة قد تقدم حلا طبيعيا وفعالا لمن يعانون من هذه المشكلة الشائعة.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على أكثر من 12 ألف شخص أن 100 ملليجرام من الكافيين، أي ما يعادل فنجان واحد من القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بالإمساك بنسبة الخمس.

ولكن إذا كنت تشرب أكثر من 204 ملليجرام من الكافيين يومياً، أي ما يعادل كوبين تقريباً من القهوة، فقد يكون لذلك تأثير معاكس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن كل كوب إضافي من القهوة يزيد من خطر الإصابة بالإمساك بنسبة 6%.

وبناءً على هذه النتائج، نصح الباحثون باستخدام الكافيين كملين بشكل استراتيجي.

وقد يعني هذا وصف شرب الكمية المناسبة من الكافيين بما يتناسب مع مستوى الإمساك لدى المريض.

الجفاف والإمساك

ويرجع ذلك على الأرجح إلى خصائص الكافيين المدرة للبول، ما يعني أنه يمكن أن يزيد من التبول ويؤدي إلى الجفاف، وهو سبب رئيسي للإمساك.

ومع ذلك، أضاف فريق البحث من مستشفى شي يوان التابع لأكاديمية الصين للعلوم الطبية الصينية، أن هذا لا ينطبق على من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، لأن تناول كميات كبيرة من الكافيين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالإمساك لدى تلك الفئة العمرية.

وبشكل عام، كان لدى الأشخاص الذين يتناولون أعلى مستوى من الكافيين خطر أقل للإصابة بالإمساك بنسبة 25% مقارنةً بمن يتناولون أقل مستوى.

بدائل القهوة

وأفادت النتائج بأنه إذا لم تكن من محبي القهوة، يمكنك الحصول على تأثير مماثل من كوب من الشاي، حيث يحتوي متوسط الكوب على ما بين 20 و70 ملليجرام من الكافيين.

كذلك إذا لم تكن من محبي المشروبات الساخنة، يمكنك تناول علبة من مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين.

وعلى الرغم من أنها ليست الخيار الأكثر صحة بشكل عام، إلا أن علبة ريد بول سعة 250 مل تحتوي على 80 ملليجرام من الكافيين.

وقال الباحثون إنه يجب تفسير هذه النتيجة بحذر، حيث شملت الدراسة 12759 شخصاً، ولم تشمل سوى عدد محدود من مرضى مرض القولون العصبي.

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