ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

التين الشوكي فاكهة صيفية منعشة وغنية بالعناصر الغذائية، ويعد من الأطعمة المفيدة بشكل عام، إلا أن تناوله على معدة فارغة قد يحمل آثارًا إيجابية لبعض الأشخاص، بينما قد يسبب مشاكل صحية لفئات أخرى، حسبما ذكر الدكتور محمد الزغبي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية.

وأضاف "الزغبي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن التين الشوكي يحتوي على سكريات طبيعية تمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة، ما يساهم في زيادة النشاط والحيوية في بداية اليوم.

وأكد أن التين الشوكي غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتليين البراز، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ، بينما تناول الألياف على الريق يمكن أن يحفز الجهاز الهضمي للعمل بكفاءة.

وأردف أن التين الشوكي يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساهم في ترطيب الجسم بعد فترة الصيام أثناء النوم، وهو أمر حيوي للحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، كما يعد مصدرًا جيدًا لـفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يعزز الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

تنظيم سكر الدم

وأشار إلى أن الألياف الموجودة في التين الشوكي يمكن أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر، مما يساهم في استقرار مستويات سكر الدم.

من هم الممنوعون من تناول التين الشوكي على معدة فارغة (أو

بكميات كبيرة عمومًا)

ولفت إلى أنه على الرغم من فوائده، يجب على بعض الأشخاص توخي الحذر عند تناول التين الشوكي على معدة فارغة، أو حتى تجنبه بكميات كبيرة بشكل عام.

مرضى السكري

وتابع أنه على الرغم من أن الألياف في التين الشوكي قد تساعد في تنظيم سكر الدم، إلا أن التين الشوكي يحتوي على سكريات طبيعية.

وأضاف أن الإفراط في تناوله، خاصة على معدة فارغة، قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم (نقص سكر الدم)، أو قد يتداخل مع أدوية السكري. لذا، يجب عليهم استشارة الطبيب وتناوله باعتدال شديد.

وأكد أن بذور التين الشوكي، رغم صغرها، صلبة وكثيرة، وقد تكون صعبة الهضم لبعض الأشخاص، والإفراط في تناولها، خاصة على معدة فارغة، يمكن أن يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ، الغازات، الإسهال، أو حتى الإمساك في بعض الحالات نتيجة لتراكم البذور والألياف.

الأشخاص الذين سيخضعون لعمليات جراحية

ونصح بالتوقف عن تناول التين الشوكي قبل أسبوعين على الأقل من أي عملية جراحية، لأنه قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، مما يجعل السيطرة عليها صعبة أثناء الجراحة وبعدها.

وأشار إلى أن التين الشوكي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. إذا كانت الكلى لا تعمل بكفاءة، فقد لا تتمكن من التخلص من البوتاسيوم الزائد، ما يؤدي إلى تراكمه في الجسم، وهو أمر خطير على صحة القلب، لذا، يجب على هؤلاء المرضى استشارة الطبيب قبل تناوله.

واختتم بالتأكيد على أنه قد يصاب بعض الأشخاص برد فعل تحسسي تجاه التين الشوكي، والذي قد يظهر على شكل طفح جلدي، حكة، أو مشاكل في الجهاز التنفسي.

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