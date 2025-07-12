مضاعفاته تهدد حياتك.. 4 أسباب و12 علامة على تليف الكبد

تليف الكبد مرض مزمن ومتفاقم، حيث تستبدل خلايا الكبد السليمة تدريجيًا بنسيج ندبي، ما يضعف وظائف الكبد الحيوية مثل إزالة السموم ومعالجة العناصر الغذائية، وتشمل الأسباب الشائعة تعاطي الكحول المزمن، والتهابات التهاب الكبد الوبائي ب وج، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وغالبًا ما يكون تليف الكبد صامتًا في مراحله المبكرة، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل الكبد إذا لم يُعالج، لذا إليك أسبابه وأعراضه ومراحله وخيارات التشخيص والعلاج المتاحة، مع تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر وتغيير نمط الحياة في إدارة الحالة والوقاية من الأضرار التي لا رجعة فيها.

ما هو تليف الكبد؟

يحدث تليف الكبد عندما يؤدي تلف الكبد المزمن إلى التهاب وتندب مستمرين (تليف)، أثناء محاولة الكبد الشفاء من تلقاء نفسه، يُكوّن نسيجًا ندبيًا مكان الخلايا السليمة، مع مرور الوقت، يُصلب هذا النسيج الكبد، ما يُعطّل وظائفه الأساسية، مثل:

تصفية السموم من الدم

معالجة العناصر الغذائية والهرمونات والأدوية

إنتاج الصفراء للهضم

إنشاء البروتينات اللازمة للتخثر والدفاع المناعي.

ومع زيادة التندب، يفقد الكبد قدرته على التجدد، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض الكبد في مرحلته النهائية أو فشل الكبد، بحسب تايمز أوف إنديا.

تليف الكبد: الأعراض المبكرة والخطيرة

تختلف الأعراض حسب مرحلة المرض وسببه، قد تكون علامات التحذير المبكرة غامضة، ولكنها تزداد سوءًا مع تقدم الحالة.

الأعراض المبكرة:

التعب والضعف

فقدان الشهية أو الغثيان

عدم الراحة في الجزء العلوي الأيمن من البطن

احمرار راحة اليد (احمرار راحة اليد)

الأورام الوعائية العنكبوتية (الأوعية الدموية الصغيرة المرئية على الجلد).

الأعراض الخطيرة

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

بول داكن وبراز شاحب

حكة الجلد

تورم الساقين أو البطن (الوذمة والاستسقاء)

الارتباك أو فقدان الذاكرة (اعتلال الدماغ الكبدي)

كدمات ونزيف بسهولة

التغيرات الهرمونية مثل تضخم الثدي عند الرجال أو انقطاع الدورة الشهرية.

تليف الكبد: الأسباب الشائعة

وفقًا لعيادة كليفلاند، يُعد تليف الكبد النتيجة النهائية لالتهاب الكبد طويل الأمد، من بين الأسباب الأكثر شيوعًا:

أمراض الكبد المرتبطة بالكحول

يُسبب الكحول المزمن التهابًا وندوبًا في الكبد.،ويؤدي التعرض المتكرر له مع مرور الوقت إلى التهاب الكبد الكحولي، وفي النهاية إلى تليف الكبد.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) يرتبط مرض الكبد الدهني غير الكحولي بالسمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري، ويسبب تراكم الدهون في خلايا الكبد، ما يؤدي إلى الالتهاب.

عدوى التهاب الكبد المزمن B و C

كلا النوعين من العدوى الفيروسية يهاجم خلايا الكبد، ما يؤدي إلى تلفها وتليفها على المدى الطويل، والتهاب الكبد الوبائي سي، على وجه الخصوص، غالبًا ما يظل دون أعراض لسنوات.

الأمراض المناعية الذاتية والوراثية

يمكن أن يؤدي التهاب الكبد المناعي الذاتي، ومرض ويلسون، وداء ترسب الأصبغة الدموية أيضًا إلى تليف الكبد عن طريق تحفيز التهاب الكبد المستمر.

مراحل تليف الكبد

يتطور تليف الكبد على مرحلتين رئيسيتين، اعتمادًا على مدى الضرر الذي لحق بالكبد.

تليف الكبد المعوض

في هذه المرحلة المبكرة، يكون الكبد متضررًا، لكنه لا يزال يؤدي وظائفه الأساسية، لا تظهر أي أعراض واضحة على العديد من المرضى، وقد لا يُكتشف تليف الكبد إلا من خلال فحوصات الدم أو التصوير.

تليف الكبد غير المعوض

مع تفاقم التندب، يعجز الكبد عن أداء وظائفه بكفاءة، يتميز تليف الكبد غير المعاوِض بأعراض حادة مثل اليرقان، واحتباس السوائل، والنزيف، والارتباك الذهني، غالبًا ما تُهدد هذه المرحلة الحياة، وقد تتطلب زراعة كبد.

كيف يتم تشخيص تليف الكبد؟

يُعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية لإدارة المرض وإبطاء تقدمه، قد يستخدم الأطباء:

فحوصات الدم لقياس مستويات إنزيمات الكبد والبيليروبين والبروتين

اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن التغيرات في الكبد

التصوير المرن لتقييم تصلب الكبد (التندب)

خزعة الكبد للتشخيص النهائي وتحديد السبب

هل يمكن علاج تليف الكبد؟

تليف الكبد ليس قابلاً للشفاء، ولكن مع الرعاية المناسبة، يمكن إبطاء تطوره أو حتى إيقافه، يركز العلاج على إدارة السبب، وتحسين نوعية الحياة، والوقاية من المضاعفات، مع تقدم تليف الكبد، فإنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وحتى مميتة:

ارتفاع ضغط الوريد البابي (زيادة الضغط في أوردة الكبد)

الاستسقاء (تراكم السوائل في البطن)

نزيف الدوالي (نزيف داخلي بسبب تضخم الأوردة)

سرطان الكبد (سرطان الخلايا الكبدية)

فشل الكلى والرئة

الارتباك العقلي أو الغيبوبة (اعتلال الدماغ الكبدي).

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