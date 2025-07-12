من المعروف أن التدخين يسبب مشكلات صحية خطيرة للغاية، لعل أبرزها سرطان الرئة، لكن هل تعرف المرض الأخطر من ذلك؟.

وبحسب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، فإن سرطان الرئة ليس أخطر مرض يسببه التدخين للجهاز التنفسي.

وأكد موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علما"، على قناة صدى البلد، أن السدة الرئوية أخطر مرض يصيب الرئتين بسبب التدخين، وليس الأورام.

وحذر موافي من خطورة السدة الرئوية، مؤكدا أن المدخنين يقضون سنوات عصيبة بعد الإصابة بها، منوها في الوقت ذاته إلى أعراضها التي تتمثل في:

السعال

النهجان

تورم القدمين

ازرقاق الجسم

هبوط القلب

الفشل التنفسي.

ونصح "موافي" المدخنين بالإقلاع عن التدخين، لتجنب المضاعفات الخطيرة التي تهدد الصحة.

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