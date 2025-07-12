"الوباء الصامت".. 4 علامات على وجهك لمرض خطير يصيب الكبد

مرض الكبد الدهني غير الكحولي، يصيب ما يقدر بنحو 30.2% من سكان العالم، ويختلف معدل انتشاره باختلاف المنطقة، حيث تتجاوز نسبته 40% في الأمريكتين وجنوب شرق آسيا.

ما هو مرض الكبد الدهني غير الكحولي؟

مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد، ولا ينتج عن الإفراط في تناول الكحول، غالبًا ما يرتبط بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني ومتلازمة التمثيل الغذائي، ويشمل مجموعة من الحالات، بدءًا من تراكم الدهون البسيط ووصولًا إلى الالتهابات والندوب الأكثر خطورة .

غالبًا ما يُطلق على مرض الكبد الدهني غير الكحولي اسم "الوباء الصامت"، وغالبًا ما يكون دون أعراض في مراحله المبكرة، ومع ذلك، قد يظهر إرهاق الكبد بشكل مفاجئ على وجهك، بحسب تايمز أوف إنديا.

1- الانتفاخ والتورم حول الوجه

ما قد تلاحظه: مظهر منتفخ بشكل مستمر - خاصة حول الخدين وتحت العينين - ويشار إليه أحيانًا باسم "انتفاخ احتباس السوائل".

أهمية ذلك: مع تدهور وظائف الكبد، تقل قدرته على الحفاظ على توازن السوائل وتخليق البروتين بشكل سليم، يؤدي ذلك إلى تسرب الشعيرات الدموية وتراكم السوائل، ما يسبب الانتفاخ، وخاصة حول العينين والخدين.

ملاحظة صحية: إذا استمر الانتفاخ على الرغم من النوم الطبيعي، وتناول كميات قليلة من الملح، والترطيب الجيد، فيجب عليك التفكير في فحص وظائف الكبد.

2- تغير لون الجلد: الاصفرار والهالات السوداء والأوردة العنكبوتية

الصبغة الصفراء (اليرقان)

ملاحظة: اصفرار الجلد أو بياض العينين، يُعرف هذا باليرقان.

السبب الأساسي: يتراكم البيليروبين، وهو أحد نواتج تحلل خلايا الدم الحمراء، عندما لا يتمكن الكبد من معالجته بشكل فعال - وهي السمة المميزة لاختلال وظائف الكبد الخطير.

الهالات السوداء وفرط التصبغ

الملاحظة: استمرار ظهور الهالات السوداء أو البقع الداكنة تحت العينين، حتى مع الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

السبب المحتمل: تراكم السموم وضعف ترشيح الدم بسبب إجهاد الكبد قد يتجلى في ظهور هالات سوداء مستمرة.

مقاومة الأنسولين - وهي سمة شائعة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي - قد تسبب أيضًا داء الشواك الأسود في طيات الجلد مثل الرقبة.

الأوردة العنكبوتية والوردية

الملاحظة: خطوط حمراء صغيرة (أورام وعائية عنكبوتية) عبر الخدين أو الأنف، أو احمرار في الوجه متقطع ومستمر.

سبب ظهوره: يؤدي ضعف تحلل الإستروجين في أمراض الكبد إلى زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية السطحية، ما يسبب ظهور الأوردة العنكبوتية، بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الحالات الالتهابية، مثل الوردية، بالكبد الدهني.

3- حب الشباب، والزيوت، والطفح الجلدي في الفم

الملاحظة: ظهور حب الشباب بشكل غير متوقع لدى البالغين، وزيادة دهنية البشرة، وخاصة حول الذقن أو خط الفك، والطفح الجلدي أو النتوءات حول الفم.

حب الشباب والبشرة الدهنية: عندما تفشل عملية إزالة السموم من الكبد وتنظيم الهرمونات، تتراكم مستويات الأندروجين والسموم، ما يؤدي إلى حب الشباب الهرموني.

طفح جلدي حول الفم: نقص الزنك المزمن - وهو أمر شائع في مرض الكبد الدهني غير الكحولي - يمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد حول الفم، والذي يظهر على شكل نتوءات صغيرة مملوءة بالسوائل أو المواد الصلبة.

4- الحكة والجفاف والطفح الجلدي المثير للحكة

ملاحظة: حكة أو جفاف مستمر في الوجه وطفح جلدي في الوجه لا يختفي بالعناية المعتادة بالبشرة.

الرؤية الطبية: الحكة (الهرش) غالبا ما تكون بسبب تراكم الأملاح الصفراوية عندما تكون وظيفة الإخراج في الكبد ضعيفة.

بقع حمراء جافة/طفح جلدي: يرتبط بنقص العناصر الغذائية واحتباس السموم. قد يؤدي نقص الزنك أيضًا إلى تفاقم جفاف الجلد والحكة.

لماذا يعكس وجهك صحة كبدك؟

الكبد هو عضونا الرئيسي المسؤول عن إزالة السموم والتمثيل الغذائي. عندما يُصاب بإرهاق - بسبب الدهون أو السموم أو مقاومة الأنسولين - فإن عجزه عن الترشيح الفعال يظهر جليًا، بشرة الوجه، شديدة الوضوح والحساسية، تُصبح مؤشرًا مبكرًا.

يتيح التعرف على هذه العلامات التدخل الاستباقي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتقييم الطبي.

وجهك أكثر من مجرد انعكاس لجمالك، فهو يُنذرك بحالة كبدك، استمع لإشارات بشرتك، واخضع للفحص، وتبنَّ تغييرات نمط الحياة مبكرًا، والاكتشاف المبكر يُحفز اتخاذ إجراءات - كالتوجيه الطبي، وتعديل نمط الحياة، والتغذية المُخصصة - التي غالبًا ما تُعالج الكبد الدهني وتُعيد الصحة الداخلية ونضارة البشرة، لذا، في المرة القادمة التي تُلقي فيها نظرة فاحصة أمام المرآة، استمع إلى بشرتك - فقد تكون هي من تحمي كبدك.

اقرأ أيضا:

5 علامات جلدية تنذر باقتراب إصابتك بـ نوبة قلبية قاتلة

احذر.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الإفطار يدمر مستويات السكر

واقعة صادمة.. امرأتان تبيعان طفلا مقابل 10 آلاف - صور

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

تسبب الفقر.. خبيرة تحذر من أشياء تمنع جلب المال إليك