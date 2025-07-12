حسام موافي يكشف أسباب حدوث الجلطات- احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن جلطة الرئة تأتي في صورة شديدة جدا، حيث يعاني المريض من "صدمة"، وهي حالة تتميز بهبوط حاد في ضغط الدم واضطراب في النبض.

وتابع خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن هذه الصورة من أصعب وأخطر الحالات التي يمكن أن تظهر بها جلطة الرئة.

الأعراض الخفية.. جلطة الطائرة والألم عند التنفس العميق

على النقيض من الحالات الشديدة، يمكن أن تكون جلطة الرئة صغيرة جدًا بحجم "رأس الدبوس"، وتحدث في مواقف غير متوقعة.

جلطة الطائرة

تحدث للمسافرين في رحلات طويلة، مثل السفر لأمريكا لمدة 12 ساعة بسبب الجلوس لفترات طويلة دون حركة، ما يؤدي إلى تكون جلطة صغيرة في الساق لا يلاحظها المريض، لتجنب ذلك، يُنصح بالتحرك كل نصف ساعة أثناء الرحلة.

الألم عند التنفس العميق

الجلطة الصغيرة تنتقل من الساق عبر الدورة الدموية إلى القلب، ثم إلى الشريان الرئوي وفروعه الصغيرة حتى تصل إلى الغشاء البلوري المحيط بالرئة.

عند اصطدام الجلطة بهذا الغشاء، تسبب التهابا وألما حادا يشبه "الوخز" عند أخذ نفس عميق.

تشخيصات خاطئة

هذا الألم قد يُشخص بالخطأ على أنه التهاب فيروسي، أو "برد في الصدر"، أو التهاب بلوري، ما يؤخر التشخيص الصحيح لجلطة الرئة.

هبوط القلب الأيمن كأحد الأعراض

عندما تسد جلطة الرئة الشريان الرئوي، يرتفع الضغط أمامه، ما يضع عبئا كبيرا على البطين الأيمن للقلب الذي يضخ الدم إلى الرئة، مع استمرار هذا العبء، يفشل البطين الأيمن ويحدث له تضخم وهبوط في وظيفته، ما يؤدي إلى:

احتقان في الكبد.

تورم في الساقين.

احتقان في أوردة الرقبة.

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