تظهر عند الاستيقاظ.. علامة خفية في الرأس تكشف "القاتل الصامت"

كتب – سيد متولي

هل تستيقظ وأنت تشعر بألم في رأسك، وتعزو ذلك فورًا إلى قلة النوم، أو الجفاف، أو ربما حتى توتر الليلة الماضية؟، لكن ماذا لو كان جسمك يُنذرك سرًا بأمر أكثر خطورة؟.

وفقًا لموقع Surrey Live ، سلّط طبيب القلب، الدكتور عدنان أسلم والدكتور روي نورمال من مركز شمال غرب هيوستن للقلب، الضوء على رابط بالغ الأهمية، وإن كان غالبًا ما يُغفل عنه: قد يكون الصداع الصباحي المتكرر مؤشرًا مبكرًا لارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تُعرف غالبًا باسم "القاتل الصامت" لسبب وجيه.

إذا كنت تستيقظ بانتظام وتعاني من صداع غير مبرر أو إرهاق مستمر، فمن الجدير الانتباه، قد تكون هذه الأعراض البسيطة دافعًا من جسمك لاتخاذ إجراء، قد يوفر لك فحص ضغط الدم السريع معلومات مهمة، وقد ينقذ حياتك.

ماذا قد يخبرك الصداع الصباحي عن ضغط دمك؟

ارتفاع ضغط الدم، أو ما يُعرف بفرط ضغط الدم، مرضٌ خادعٌ بشكلٍ واضح، لا يدرك معظم الناس إصابتهم به إلا بعد أن يُسبب أضرارًا جسيمة، ورغم أنه عادةً ما يتطور دون أعراض واضحة، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية المبكرة - إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه، فبالإضافة إلى الصداع الصباحي المستمر، يُحذر الأطباء من أن أعراضًا مثل نزيف الأنف، وعدم انتظام ضربات القلب، وتشوش الرؤية، وطنين الأذنين قد تُشير أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم.

عندما يتطور ارتفاع ضغط الدم دون تدخل، فإنه يمكن أن يؤدي إلى أعراض أكثر حدة مثل الغثيان، والتعب، وألم الصدر، والارتباك، وحتى القلق المتزايد - وكلها قد تشير إلى حالة طبية طارئة.

لماذا يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ "القاتل الصامت"؟

توضح مؤسسة القلب البريطانية، أنه في الظروف الصحية، تكون الشرايين مرنة وقادرة على التمدد والانقباض مع كل نبضة قلب، إلا أن ارتفاع ضغط الدم يُضعف هذه المرونة، ما يُسبب تصلب الشرايين أو تضيقها بمرور الوقت، وهذا يُهيئ بيئة خصبة لتراكم الدهون، ما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

لكن التأثير لا يقتصر على القلب، فارتفاع ضغط الدم المزمن وغير المُسيطر عليه يُعدّ سببًا رئيسيًا للفشل الكلوي، وقصور القلب، وضعف البصر، وحتى الخرف الوعائي، وما يزيد من خطورته هو خفته - فبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض الملحوظة، قد تكون الأعضاء الحيوية مُجهدة بالفعل.

استراتيجيات طبيعية للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ارتفاع ضغط الدم قابل للوقاية والإدارة باتباع التغييرات الصحيحة في نمط الحياة، يمكنك تقليل خطر الإصابة به بشكل كبير باتباع بعض العادات الصحية المنتظمة:

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

تقليل تناول الملح إلى أقل من 6 جرام يوميًا

ممارسة الرياضة بانتظام، بهدف ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعيًا الحفاظ على وزن صحي من خلال التغذية المتوازنة والنشاط البدني

تجنب التدخين

راقب استهلاك الكافيين، وخاصة من القهوة ومشروبات الطاقة والكولا.

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