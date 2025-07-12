5 علامات مبكرة لـ سرطان البنكرياس.. احذر تجاهلها

كتب – سيد متولي

سرطان البنكرياس مرضٌ تتشكل فيه خلايا خبيثة (سرطانية) في أنسجة البنكرياس، وهي غدة تقع خلف المعدة، وتُنتج هرمونات مثل الأنسولين وإنزيمات تُساعد على الهضم، للأسف، لا يُشخَّص هذا المرض عادةً في مرحلة مبكرة، ويظل تشخيصه في مراحله المتأخرة ضعيفًا للغاية، لتجنب ذلك، من المهم الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس، لأن التشخيص المتأخر عادةً ما يكون قاتلاً.

إليك خمس علامات مبكرة لسرطان البنكرياس يغفل عنها معظم الناس.

اليرقان

أحد أكثر العلامات المبكرة شيوعًا لسرطان البنكرياس هو اليرقان، والذي يتسبب في اصفرار الجلد وبياض العينين، يحدث هذا عندما يسد الورم القناة الصفراوية، ما يتسبب في تراكم البيليروبين، وهي مادة صفراء يصنعها الكبد.

إلى جانب الاصفرار، يمكن أن يسبب اليرقان:

بول داكن يبدو بنيًا

براز فاتح اللون أو دهني قد يطفو بسبب سوء هضم الدهون

حكة الجلد الناتجة عن تراكم البيليروبين تحت الجلد

نظرًا لأن اليرقان يمكن أن يكون ناتجًا أيضًا عن حالات أخرى مثل حصوات المرارة أو مشاكل الكبد، فمن السهل تجاهله أو عزوه بشكل خاطئ. ومع ذلك، إذا لاحظت هذه الأعراض، وخاصة اصفرار العينين أو الجلد، فمن المهم مراجعة الطبيب على الفور لإجراء التقييم، عندما لا يكون اليرقان مرتبطًا بالسرطان، فإنه عادةً ما يكون قابلاً للعلاج تمامًا دون أي مضاعفات طويلة المدى.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن شائع في جميع أنواع السرطان، وفقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر علامة تحذيرية على وجود خلل في الجسم، في سرطان البنكرياس، غالبًا ما يحدث فقدان الوزن لأن الورم يؤثر على الهضم أو يسبب فقدان الشهية، قد تجد نفسك تأكل أقل أو تشعر بالشبع بسرعة، حتى لو لم تغير نظامك الغذائي، قد يحدث هذا لأن سرطان البنكرياس قد يقلل من إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يُصعّب هضم الطعام بشكل صحيح، ولأن فقدان الوزن وضعف الشهية يمكن أن ينتجا عن أسباب عديدة، بما في ذلك التوتر أو أمراض أخرى، فمن السهل إغفالهما.

آلام البطن أو الظهر

يُعدّ ألم أعلى البطن أو منتصف الظهر عرضًا شائعًا، ولكن غالبًا ما يُغفل عنه باعتباره عسر هضم أو إجهادًا عضليًا أو مشاكل بسيطة أخرى، في سرطان البنكرياس، يحدث هذا الألم عندما يضغط الورم على الأعضاء أو الأعصاب المجاورة.

قد يكون الألم:

متقطعًا أو مستمرًا، أو

خمولًا أو ألمًا، أو يزداد

سوءًا عند الاستلقاء ويتحسن عند الانحناء للأمام.

ولأن ألم البطن أو الظهر شائع ويمكن أن يكون سببه العديد من الحالات، فغالبًا ما يتجاهله الناس أو يعالجونه بمسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، ومع ذلك، لا ينبغي أبدًا تجاهل الألم المستمر أو غير المعتاد، ويجب مناقشته مع الطبيب.

التعب والضعف

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف دون سبب واضح هو علامة مبكرة أخرى يسهل تجاهلها، لا ينتج التعب المرتبط بسرطان البنكرياس عن النشاط البدني، ولا يتحسن مع الراحة، حتى مع النوم ليلاً كاملاً، قد يرتبط هذا النوع من التعب باستجابة الجسم للسرطان، أو تغيرات في عملية الأيض، أو آثار أخرى للورم، كما يمكن أن يصاحبه صعوبة في النوم أو انخفاض في المزاج، ونظرًا لشيوع التعب، الناتج عن التعب، أو قلة النوم، أو حتى الجهد البدني المفرط، فمن السهل أيضًا تجاهل هذا العرض.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤثر سرطان البنكرياس على عملية الهضم عن طريق سد أجزاء من الجهاز الهضمي أو تقليل إنتاج الإنزيمات، قد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل:

الغثيان والقيء، وخاصة بعد تناول الطعام.

الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء بسرعة، حتى بعد تناول وجبة صغيرة.

تغيرات في حركات الأمعاء، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك (أو كليهما).

براز شاحب أو دهني أو عائم بسبب سوء امتصاص الدهون.

غالبًا ما يتم الخلط بين هذه الأعراض ومشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل عسر الهضم أو متلازمة القولون العصبي، نظرًا لأنها خفيفة أو تأتي وتختفي، فمن السهل تجاهلها، ومع ذلك، إذا استمرت، يجب على المرء الحصول على المساعدة على الفور.

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