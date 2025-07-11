6 فوائد مذهلة لتناول المانجو.. أبرزها إنقاص الوزن

المانجو من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن، هل تساءلت يوما كيف يؤثر تناولها على صحتك؟

الوقاية من السرطان

بفضل مركباتها المضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، الأستراجالين، والفيسيتين، بالإضافة إلى حمض الجاليك، هذه المركبات تعمل على حماية الجسم من سرطانات القولون، الثدي، اللوكيميا، والبروستاتا، وفقا لموقع "health".

تعزيز جهاز المناعة

تُسهم المانجو في تقوية الجهاز المناعي، نظرا لأنها غنية بفيتامين "ج" و"أ"، بالإضافة إلى احتوائها على 25 نوعا مختلفا من الكاروتينات، وكلها عناصر ضرورية للحفاظ على مناعة قوية وصحة جيدة.

تحسين صحة العين

بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين "أ"، ما يعزز الرؤية الجيدة ويقي من مشكلات مثل العمى الليلي وجفاف العين واحمرارها.

إنقاص الوزن

كما أنها خيارًا ممتازًا لمن يسعون لإنقاص الوزن، بفضل محتواها الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، تمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، كما أن أليافها تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة.

خفض الكوليسترول

يُسهم استهلاكها في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والبكتين وفيتامين "ج".

تنظيف البشرة

تساعد أيضا على تحسين صحة البشرة. فهي تعمل على تنظيف البشرة من الداخل، وتُعالج المسام، وتُضفي عليها إشراقة طبيعية وصحية.

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